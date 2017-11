Frederikshavn elsker deres Birgit

FREDERIKSHAVN: Birgit Hansen er populær som borgmester i Frederikshavn, men at hun og Socialdemokratiet fik næsten 60 procent af stemmerne er alligevel overraskende.

- Det er nærmest mærkeligt og svært at forstå, lyder det fra den superpopulære borgmester. Hun har 18 ud af de 29 mandater i det nye byråd. Venstre får seks mandater og er valgets store taber. Dansk Folkeparti havde også et dårligt valg i Frederikshavn og gik fra fire til to mandater. Derimod klarede alle en mands/kvinde partier skærene, og fik valgt deres spidskandidat. De Konservatives Peter Nielsen, Enhedslistens Ida Skov og SFs Christina Lykke Eriksen blev alle valgt.