Frederikshavn er klar til VM-håndbold - og du kan snart købe billetter

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn får endnu en gang lov at huse en stor håndboldbegivenhed. Det sker, når kvindernes VM i håndbold spilles til december.

Mesterskaberne skal udover i Danmark også afvikles i både Norge og Sverige.

Frederikshavn er blevet udpeget som den anden danske værtsby - udover Herning.

Tilbage i 2020 skulle Frederikshavn have været værtsby under kvindernes EM i Danmark og Norge - men på grund af coronarestriktioner måtte den nordjyske by opgives i sidste øjeblik, til stor ærgrelse for alle parter. Derfor er glæden ved at gøre comeback som værtsby desto endnu større nu:

- Vi glæder os til igen at byde velkommen til alle, der elsker håndbold. Vi byder ind med godt værtsskab både i Arena Nord men også i detailhandlen, hoteller og andre steder. Her vil syde af håndboldfest, siger Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, i en pressemeddelelse.

Også hos Arena Nord ser man frem til endelig at være med til at huse så stor en international håndboldbegivenhed igen:

- Da Arena Nord blev indviet i 2005, var det vores store ønske, at vi kunne blive værtsby for sportsbegivenheder på øverste hylde. Vi var det sidst til VM i kvindehåndbold i 2015, og vi er så klar til igen at levere værtskab i verdensklasse. Byens mange hoteller bliver fyldte, mange frivillige bliver involveret, og nye fællesskaber omkring værtskabet vil blive etableret. Hele 37 kampe skal spilles i Arena Nord fra den 29. november til den 13. december, så rigtig mange kommer til at opleve den fantastiske juleby Frederikshavn, lyder det i samme pressemeddelelse fra Per Malmberg, adm. direktør i Arena Nord.

Hos Dansk Håndbold Forbund vækker det glæde, at Frederikshavn er med som værtsby:

- Vi ser rigtig meget frem til, at Arena Nord igen skal lægge halgulv til håndbold i verdensklasse. Det er nogle stærke samarbejdspartnere, vi igen har fået med på holdet, i form af Frederikshavn Kommune, Arena Nord og Sport Event Denmark, og vi glæder os til at gentage det samarbejde. Derudover er jeg rigtig glad for, at vi nu endelig kan give danske og ikke mindst nordjyske håndboldfans fornøjelsen af at opleve international tophåndbold helt tæt på igen, siger Henrik M. Jacobsen, direktør i Dansk Håndbold Forbund.

VM i kvindehåndbold afholdes i Danmark, Norge og Sverige fra 29. november til 17. december 2023.

Billetsalget til VM åbner den 1. marts kl. 10.00 via Ticketmaster.