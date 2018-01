Frederikshavn FfI kæmpede forgæves

HÅNDBOLD: Frederikshavn FI’s håndboldherrer tabte søndag for niende 1. divisionskamp i træk. I egen hule var topholdet Odder skarpest i slutfasen og vandt et ellers længe helt lige opgør med 23-20.

- Drengene spillede altså en rigtig god kamp og kæmpede forbilledligt. Så jeg synes afgjort, at vi er på rette vej, selvom det selvfølgelig er hårdt at tabe endnu en kamp på nogle små marginaler. I den sidste ende brænder vi lidt for meget på nogle åbne chancer, siger cheftræner Morten Holmen.

Frederikshavn har fortsat fire point op til overlevelse - med ni kampe igen.

- Jeg synes hele tiden, at vi kommer et lille skridt nærmere en sejr, og det kommer også, hvis vi spiller på samme niveau som mod Odder, fastslår han.

Joshua Krohn Grace blev topscorer i søndagens opgør med syv træffere.