Frederikshavn først med poesipark

FREDERIKSHAVN: Med Frederikshavns rå og uspolerede charme som guideline kunne byen fredag åbne landets første Poesipark.

Ideen til parken er helt efter norsk forbillede, da venskabsbyen Larvik har udviklet sin park gennem de seneste ti år, men Larvik har det fint med, at venskabsbyerne henter inspiration hos dem.

- Jeg ved, at Larviks borgmester Rune Høiseth værdsætter den inspirations-eksport. Han har ved adskillige lejligheder betonet, at når man er på tur, så skal man dvæle ved alle de gode ideer, som man så kan stjæle, lød det fra Birgit Hansen omend på klingende og formfuldendt norsk.

- Vores Poesipark har naturligvis fra starten det maritime udtryk, som er hjemstavnens DNA, sagde borgmesteren ved indvielsen.

Foto: Kim Dahl Hansen

Det skete ved en fernisering, der bragte alle interesserede fra Lodstorvet gennem gågaden og op til Rådhuspladsen.

Værkerne i Frederikshavns nye Poesipark har sine dybe rødder i byens nære tilknytning til havet og havnen. De tre første værker er kunstneriske fotos med velkendte maritime motiver og citater af kendte kunstnere.

Arbejdsgruppen bag Poesiparken fik idéen om at kombinere poesi og fotografi, og Linda Suhr, som er opvokset i Strandby og professionel fotograf med international erfaring, blev valgt som fotograf på projektet, fordi hun forstår det frederikshavnske DNA.

Foto: Kim Dahl Hansen

Rødt jern

Det største af værkerne har fået titlen "Rødt Jern" efter frederikshavneren Allan Olsens tekst, som også er citeret på værket. Man kan se "Rødt Jern" på gavlen af bygningen, der huser modebutikken Knud E. Det rigtige vue får man, når man kigger mod vest ad Lodsgade.

Værket "Mågen" med et citat fra Gasolins "Som Et Strejf Af En Dråbe" kan man betragte på hjørnet af Danmarksgade og Thomas Bergs Gade. Værket "Kranen" på Frederikshavn Biblioteks gavl har et citat af den norske forfatter Tomas Espedal.

Med tiden er håbet, at der kommer så mange værker op i Frederikshavn, at man kan skabe en poesirute, der kan give byens mange gæster en unik visuel oplevelse og en fornemmelse af, hvad Frederikshavn er for en størrelse, og hvem frederikshavnerne er.

I Larvik, som lagde grunden til deres Poesipark i 2006, er der i dag flere end 70 værker.

Foto: Kim Dahl Hansen

Havde en overraskelse med

- Nu må vi se, om vi har overhalet jer næste år, lød det med et stort smil fra Birgit S. Hansen, da Rune Høiseth havde præsenteret sin danske borgmesterkollega for en gedigen overraskelse - nemlig det fjerde værk i Frederikshavns Poesipark.

Værket - en flere ton tung - sten har to vers indhugget - et udsnit af den norske digter Hermann Wildenveys digt Fergemann tid.

Og ind til videre er den placeret lige midt for Rådhuset på det grønne areal. En flot gestus der bringer Frederikshavn en anelse længere frem. Men det varer nok en rum tid, inden vi kan måle os med vore venskabsbyvenner i Larvik på det felt.

Foto: Kim Dahl Hansen