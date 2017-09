Frederikshavn genvinder DM-guld i Sejlsportsligaen

FREDERIKSHAVN: Et kæmpe jubelbrøl, gruppekrammere og en stor forløsning var scenerne hos de fire besætningsmedlemmer og klubformand Helmuth Melsen, da det søndag eftermiddag stod klart, at Frederikshavn Sejlklub vinder danmarksmesterskabet for sejlklubber 2017.

Det hele foregik på havnen i Skovshoved, hvor sæsonens fjerde og sidste stævne i Sejlsportsligaen blev sejlet med deltagelse af landets 18 bedste sejlklubber.

Frederikshavn gik ind til stævnet ikke blot som forsvarende mestre, men også med et solidt forspring til de to nærmeste forfølgere, Kerteminde Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub (KDY). Men især i de allersidste sejladser søndag rykkede KDY tæt på i takt med, at Frederikshavn måtte indkassere et par tunge placeringer.

Frederikshavn er første klub, der vinder ligaen to gange.

Humør under pres

- Vi havde en sejlads, hvor vi sluttede sidst. Det satte humøret lidt under pres. Men vi prøvede at fokusere på at finde ind til de ting, vi ved, vi kan gøre rigtigt - og som vi har vist ved de andre stævner i sæsonen, forklarede gast Søren Steen om de afgørende momenter søndag, hvor titelforsvaret pludselig kom i fare.

Frederikshavn kunne "tåle" en syvendeplads ved stævnet og stadig vinde DM. Holdet sluttede på en sjetteplads. I sidste ende blev det afgørende, at KDY kiksede sin sidste sejlads og dermed ikke længere kunne fravriste nordjyderne DM-guldet.

- Det er en kæmpe glæde og forløsning for os. Vi lå godt før stævnet og vidste, at det nok kun var os selv, der kunne tabe titlen på gulvet. Det blev spændende, men det lykkedes til sidst, sagde skipper Kris Houmann.

Fantastisk firkløver

Klubformand Helmuth Melsen glæder sig over, at Sejlsportsligaens vandretrofæ kommer med hjem til Frederikshavn, hvor trofæet har prydet væggen i klubhuset det seneste år.

- Det er ubeskriveligt for klubben, at vi har denne her besætning. De udgør et fantastisk firkløver. Siden vi vandt titlen første gang for et år siden, har klubben fået en masse opmærksomhed, som vi ikke oplevede tidligere. Vi har også fået en klubbåd i gang, den er booket hele tiden, og vi håber at få et ligastævne til Frederikshavn i 2018. Så det at vinde Sejlsportsligaen har virkelig betydet meget for vores klub, sagde en stolt Helmuth Melsen, der samtidig er far til DM-guldvinder Rasmus Melsen. Fjerde mand i guldbesætningen er Rasmus Damsgaard.

Frederikshavn indledte 2017-sæsonen med at vinde første stævne i Struer, dernæst fulgte to andenpladser i Brejning og Aarhus, før sjettepladsen ved finalestævnet i Skovshoved lige præcis var nok til at sikre DM-trofæet.

Sejlsportsligaen for landets 18 bedste sejlklubber har eksisteret siden 2014. Dette var således ligaens fjerde sæson, og Frederikshavn er første klub, der vinder ligaen to gange. KDY sikrede sig årets DM-sølv, mens der var bronze til Kerteminde Sejlklub.