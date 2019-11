Frederikshavn Gymnasium får ny rektor

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Gymnasium har fundet den person, som i fremtiden skal stå i spidsen for skolen. Et enigt ansættelsesudvalg og en enig bestyrelse har peget på den 41-årige Thomas Svane Christensen, der kommer fra en stilling som vicerektor på Brønderslev Gymnasium og HF.

Frederikshavn Gymnasium er inde i en positiv udvikling med ny strategi, øget elevoptag, nye faciliteter i bl.a. idræt og naturvidenskab, nye studieretninger i bl.a. sprog og matematik/samfundsfag, samt spændende udviklingsprojekter omkring f.eks. digitalisering, sportsklasser og et stærkt studiemiljø omkring den maritime ungdomsuddannelse, som udbydes i samarbejde med MARTEC. Det har været bestyrelsen magtpåliggende at finde den rette person til at stå i spidsen for den videre udvikling, samt naturligvis den daglige drift på kommunens største ungdomsuddannelsesinsitution.

Thomas Svane Christensen er uddannet cand.mag. i samfundsfag og filosofi, og han færdiggør i januar 2020 sin masteruddannelse i offentlig ledelse fra Aalborg Universitet. Siden 2004 har Thomas været ansat på Brønderslev Gymnasium og HF, hvor han i perioden 2009-2012 var pædagogisk inspektor, og siden 2012 har han været vicerektor. I perioden 2017-19 har Thomas været de nordjyske gymnasiers repræsentant i Danske Gymnasiers udvalg for pædagogiske ledere.

Bestyrelsesformand Gert G. Nygaard siger:

- Ud af et stærkt ansøgerfelt på 14 kandidater har vi valgt Thomas. Med sin person, uddannelse og erfaring er Thomas vores nye og udviklingsorienterede rektor, der vil bringe vores gode udvikling endnu videre.

Thomas Svane Christensen udtaler:

- Jeg er utrolig glad for, at jeg fremover skal stå i spidsen for Frederikshavn Gymnasium. Det er en god skole, der er inde i en positiv udvikling, og jeg vil gøre mit til at realisere et endnu større potentiale i fremtiden. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med skolens elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

Thomas Svane Christensen tiltræder som rektor på Frederikshavn Gymnasium mandag 2. februar 2020. Frem til da fortsætter uddannelsesleder Per Høberg som konstitueret rektor.

Frederikshavn Gymnasium udbyder ungdomsuddannelserne stx (almen studentereksamen), HF og maritim student (i samarbejde med MARTEC).

Skolen har aktuelt 561 elever og 82 ansatte.