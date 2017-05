Frederikshavn har fået ny cheftræner

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn fI’s håndboldherrer i 1. division skal i den kommende sæson trænes af Morten Holmen.

Holmen, der i den afsluttende del af den forgangne sæson stod i spidsen for EH Aalborg i kvindernes 1. division, afløser dermed Claus Fonseca.

- Det er en udfordring, jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg har været i klubben tidligere, så jeg ved, hvad det er, jeg går ind til. Der er blevet gjort et rigtig flot stykke arbejde i klubben af de tidligere trænere, og nu skal jeg så forsøge at løfte det et niveau videre, siger Morten Holmen.

Efter 26 år som træner for diverse kvindehold er det også en ny udfordring, der venter Morten Holmen.

- For min egen motivation som træner kunne jeg mærke, at det var nu, jeg skulle prøve den udfordring. Jeg ved godt, at der er nogle forskelle på at træne kvinder og herrer, og der er selvfølgelig også ting, der vil være nye for mig, men jeg mener, at jeg har en så god ballast som træner, at det er en udfordring, jeg kan lykkes med, siger Morten Holmen.

I den forgangne sæson reddede Frederikshavn fI sig fra nedrykning efter playoff-kampe, men i næste sæson er ambitionen at styre sig fri af de kampe.

- Frederikshavn er stadig en ny 1. divisionsklub, så det er ikke sådan, at vi får storhedsvanvid, bare fordi jeg kommer til. Vi skal forsøge at stabilisere os og styre fri af de fire-fem nederste pladser, og længere ude i fremtiden skal vi så se, om vi ikke kan komme op og spille med i den sjove ende af tabellen, siger Morten Holmen.