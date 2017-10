Frederikshavn i dialog om flådestation

FREDERIKSHAVN: En deputation fra Frederikshavn Kommune med borgmester Birgit S. Hansen i spidsen er torsdag på Christiansborg for at møde Forsvarsudvalget.

Efter regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig blev offentliggjort for nylig, er der behov for, at yderligere oplysninger kommer frem i forhandlingerne.

Det mener et enigt Byråd i Frederikshavn Kommune, der som værtskommune for Flådestation Frederikshavn - og de over to tusind lokale forsvarsarbejdspladser - vil i dialog med forligsparterne om balancen mellem de nuværende flådestationer:

- Vi vil drøfte forligskredsens tanker om den fremtidige udvikling af Flådestation Frederikshavn og de dertil hørende faciliteter. Vi fornemmer, at der er kræfter, der ønsker at rykke afgørende på balancen mellem vores flådestationer. Og vi mener, at den nordjyske side af sagen mangler at blive beskrevet, siger Birgit S. Hansen i en pressemeddelelse.

Borgmesteren anerkender, at Forsvaret har behov for at optimere driften, men hun undrer sig over udspillet.

- Når vi i Frederikshavn har forsvarsfaciliteter og anlæg, der netop er moderniseret for to milliarder kroner, så giver det ikke mening at tale om at flytte noget, og skille hovedet fra kroppen så at sige. Samtidig vil vi gerne understrege behovet for, at beslutningen træffes af politikerne, siger Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune.