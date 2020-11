Frederikshavn klar til at tage imod børnene

FREDERIKSHAVN:Efter den seneste udmelding fra Statsministeren er Frederikshavn Kommune klar til at tage imod børnene i skolerne og daginstitutionerne i rammer, der overholder de nye, mildere restriktioner

Hverdagen for børn i Frederikshavn Kommunes institutioner og skoler ser i denne tid anderledes ud. Efter Statsministerens pressemøde i fredags kunne børn atter krydse kommunegrænser for at gå i skole og 5.-8. klasserne kunne igen vende tilbage på skolebænken – på trods af, at alt ikke er som normalt.

Eksempelvis har Frederikshavn Kommunes skoleafdelinger været nødsaget til at tage faglokaler, haller og i enkelte tilfælde lejede lokaler i brug, så eleverne har kunne overholde afstandskravene. Samtidig må eleverne ikke blandes på tværs af klasserne, så frikvarter afholdes forskudt. Derudover skal alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Nordjylland overholdes, så alle kan møde trygt ind.

- Der har virkelig været gang i ledere og medarbejdere henover weekenden, så alle kunne møde trygt ind i dag. Vi har fået styr på alt på utrolig kort tid, hvilket har krævet en solid indsats på de enkelte skoler, fortæller Anette Nedermark, der er skolechef i Frederikshavn Kommune.

Alle elever kunne dermed møde ind mandag morgen, med undtagelse af 7. årgang på Frydenstrand skoleafdeling, der modtager en ekstra uges hjemmeundervisning, da netop den årgang på skolen har haft flere udbrud af Covid-19. Det sker som et led i at bryde smittekæden.

Daginstitutionernes retningslinjer

Også børnehaver, vuggestuer og dagplejere i Frederikshavn Kommune har en hverdag med restriktioner. Her skal forældre eksempelvis aflevere børn med mundbind på og være ekstra grundige i deres indmeldelse af præcise mødetidspunkter, så den enkelte dagsinstitution kan sikre sig, at der er nok personale til at passe børnene, som deles op i mindre grupper, når de er flest.

- Vi ser enorm stor omstillingsparathed ude i den enkelte institution, hvor de hurtigt tager imod den nye dagligdag og får det til at fungere. Vi skal stadig leve op til dagtilbudsreglerne, vi skal have mere personale både til pasning og til hyppigere rengøring – men det fungerer, siger Gitte Julie Højbjerre, der er centerchef for dagtilbud i Frederikshavn Kommune.

Retningslinjerne gælder indtil videre til og med 3. december.