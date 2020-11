Frederikshavn Kommune indfører krav om mundbind for forældre

Syv nordjyske kommuner fik torsdag besked om yderligere corona-restriktioner, og nu indfører én af de syv, Frederikshavn Kommune, selv et ekstra tiltag i kampen mod coronavirus.

Det fortæller centerchef for dagtilbud, Gitte Julie Højbjerre til Fagbladet FOA.

- Vi har netop meddelt forældrene til børn i dagtilbud, at de fra på mandag skal bære mundbind eller visir, når de afleverer og henter deres børn i alle dagtilbud, både dagpleje, børnehaver og vuggestuer, siger centerchefen.

Efter torsdagens pressemøde fik centerchefen en henvendelse fra en tillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet, der var bekymret over, at de nye retningslinjer ikke omfattede dagtilbuddene.

- Hvem passer på os, spurgte tillidsrepræsentanten. Jeg tænkte, at det har hun jo ret i. Derfor indstillede jeg til vores krisestab, at vi indfører kravet om mundbind eller visir som et såkaldt forsigtighedsprincip, der går ud over myndighedernes retningslinjer, fortæller Gitte Julie Højbjerre.

Centerchefen forventer, at forældrene tager godt imod tiltaget.

- Vi beder vores borgere om at gøre det her for at passe på vores medarbejdere. Det, forventer jeg, at de er helt med på. De skal jo også have mundbind på i Brugsen, så jeg tænker, at de også synes, det er helt naturligt, at de skal have det på i garderoben i børnehaven, siger hun.

Hos FOA Frederikshavn er der stor tilfredshed med beslutningen.

Det er en rigtig god idé. Allerede i går (torsdag, red.) lavede vi et opslag på vores Facebookside, hvor jeg opfordrede forældrene til frivilligt til at bære mundbind for at beskytte medarbejderne, så jeg er glad for, at det nu bliver et krav," siger René Johansen, afdelingssektorformand for pædagogisk sektor.

De skærpede krav om mundbind og visir gælder kun for forældre. Det er fortsat frivilligt for personalet i dagtilbuddene, om de vil bære visir.