Kommune fyrer og nedlægger 35 lærerstillinger

FREDERIKSHAVN: 22 folkeskolelærere i Frederikshavn Kommune er netop blevet opsagt og står uden job efter sommerferien.

Afskedigelserne skyldes dels et faldende børnetal, dels at skoledistrikterne ikke har kunnet styre økonomien og overskrider budgetterne.

I alt nedlægger Frederikshavn Kommune 35 lærerstillinger. 13 af disse kan klares ved naturlig afgang, mens de sidste 22 altså betyder afskedigelser.

- Det faldende børnetal kan vi ligesom ikke gøre noget ved, men derudover har der ikke været tilstrækkelig stram styring, og der er simpelthen ansat flere lærere, end der er elever til, siger Anders Brandt Sørensen (S), formand for børne- og ungdomsudvalget.

Manglende styring

Den manglende økonomiske styring betyder, at udvalget ikke kan holde budgettet og kommer ud af 2018 med et minus på seks til otte millioner kroner. Vel at mærke inden de senest vedtagne besparelser er regnet med, og ifølge udvalgsformanden kan den manko først indhentes ved udgangen af 2019.

- Det er brandærgerligt, for det slukker for nogle af de drømme, vi har om en bedre folkeskole, siger Anders Brandt Sørensen.

Plus i familieafdelingen

Den gode historie ligger så for en gang skyld i kommunens Familieområde, der de seneste år har haft store problemer med at holde budgetterne.

Her er der nu udsigt til et overskud på to millioner kroner.

- Det viser, at det kan lade sig gøre. Vi har investeret kraftigt i familieområdet, og det ser vi nu resultaterne af. På samme måde har vi vedtaget en investering i inklusion i folkeskolen, som vi forhåbentlig snart kan se resultaterne af, siger Anders Brandt Sørensen.

Afskedigelserne i folkeskolen er forhandlet på plads og godkendt i MED-udvalget.

Ifølge skolechef Vibeke Post Madsen er det først og fremmest faglige hensyn, der afgør, hvordan man bedst muligt dækker alle fag med linjefagsuddannede lærere, der skeles til, når der afskediges lærere.

I dag er der godt 550 lærere ansat ved skolevæsenet i Frederikshavn Kommune.