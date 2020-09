Frederikshavn Kommune overvejer aflysning af alle kommunale arrangementer

FREDERIKSHAVN: Det er en turbulent tid, vi lever i, og konsekvenser er der nok af, for coronavirussen har indtil videre ikke opført sig videre artig. Tirsdag skal Frederikshavn Kommune træffe en, måske, hjerteskærende beslutning.

Tirsdag 29. september er der nemlig igen møde i kriseberedskabet i Frederikshavn Kommune. Her skal det besluttes, om kommunen skal sætte arrangementer på hold - eller i værste fald aflyse.

Et af punkterne på dagsordenen kræver nemlig en omhyggelig og grundig konsekvensberegning.

- Lige nu er der en masse dilemmaer, vi skal tage stilling til. Vi skal finde en vej, og i morgen finder vi så ud af hvilken, siger Birgit S. Hansen (S) til NORDJYSKE.

Kriseberedskabsmøderne er sat i verden, for at afgøre, hvilke initiativer, der skal sættes i værk, for at bryde med den stigende coronasmitte i kommunen.

- Overvejelserne ligger blandt andet i, om vi skal aflyse, for hvad nu hvis restriktionerne ophæves? Vi har jo også nogle penge i klemme, siger Birgit S. Hansen endvidere.

NORDJYSKE følger naturligvis op på, hvad der kommer til at ske.