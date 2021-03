Frederikshavn med i klima-eliten og er førende i Nordjylland

FREDERIKSHAVN:Det er ikke kun store, internationalt kendte byer som Los Angeles og London, der kan levere klimaplaner på et niveau, der matcher Paris-aftalen.

Det kan Frederikshavn Kommune også.

Kommunen har nu sat det sidste punktum i en ambitiøs klimaplan, som er blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det globale bynetværk C40.

Dermed er Frederikshavn den første nordjyske kommune, der er trådt ind i klima-eliten.

Alle er de en del af Realdanias projekt DK2020. Her har 20 danske kommuner siden foråret 2019, med hjælp og sparring fra Danmarks Grønne Tænketank CONCITO og eksperter fra C40, været i gang med et forløb, som ruster dem til at udvikle en klimaplan, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050.

Derudover skal klimaplanen indeholde konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Og det er ikke kun tomme løfter og skåltaler. Klimaplanen omfatter konkrete tiltag, hvor Frederikshavn Kommune har indgået nedskrevne partnerskabsaftaler med de to lokale landbrugsforeninger om opførelse af biogasanlæg, omlægning af afgrøder og mere skov.

På samme måde er der konkrete aftaler med både Skagen og Frederikshavn Havn om at omlægge til vedvarende energi og flere grønne drivmidler i skibsfarten.

- Vi arbejdede jo med bæredygtighed og klimaoptimering længe inden det var ord, danskerne brugte på daglig basis. Men det skal jo være mere end ord – det skal være handling.

- Derfor er det også helt naturligt, at vi nu får systematiseret og får papir på alt det, vi går og gør hver dag i Frederikshavn Kommune, der gør en forskel for de klimamål, som vi har en indiskutabel pligt til at levere på for vores børns skyld, siger borgmester Birgit Hansen.

En stor del af den viden, de danske kommuner generer bringes ind og bruges i det internationale arbejde.

- Klima er en stærk kommunalpolitisk dagsorden, og kommunerne har i årevis arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket.

- Med denne indsats har udvalgte kommuner fra hele landet fået mulighed for at sætte ekstra turbo på den lokale klimakamp – til stor inspiration også internationalt. Derfor ser jeg rigtig meget frem til at bringe al den værdifulde viden, danske kommunerne genererer, videre ind i det globale arbejde, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.