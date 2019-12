Frederikshavn og Hjørring nomineret til ungepris

HJØRRING/FREDERIKSHAVN:Både Hjørring og Frederikshavn Kommune er med i opløbet om at blive kåret til årets bedste kommune for unge. I alt er otte kommuner nomineret til prisen, som hvert år uddeles af Dansk Ungdoms Fællesråd, oplyser DUF i en pressemeddelelse.

Frederikshavn Kommune er indstillet for som de første i Danmark at have indført et Ungeklimaråd, hvor 10 unge fra 9. klasse til og med ungdomsuddannelserne, kan gøre sin indflydelse gældende med det højere mål at skabe positiv forandring på klimaområdet lokalt, nationalt og internationalt.

Rådet arbejder gennem prægning af den politiske proces, praktiske projekter og formidling. Herunder har rådet blandt andet afholdt et marked med salg af genbrugstøj, informeret det lokale byråd om FN’s 17 verdensmål og været med til at udforme Sønderborg Deklarationen, som er en fælles udtalelse fra unge fra hele Europa.

Fire spor

I nomineringen af Hjørring Kommune lægges der vægt på, at kommunen i 2019 har vedtaget en ambitiøs ungestrategi med involvering af en lang række interessenter. Herunder Fælleselevrådet, Ungeforum, forældre, lærere, skoleledere med mere.

Desuden har 23 virksomheder også været inddraget med ønsker og forventninger til en samlende Ungeindsats i Hjørring Kommune. Strategien er centreret omkring fire spor: grundskolesporet, virksomhedssporet, støttesporet og vejledningssporet.

Kommunen har også indgået et samarbejde med Headspace, hvor de stiller en medarbejder til rådighed 18,5 timer om ugen. Dertil er der blandt andet indført obligatorisk erhvervspraktik for alle 9. klasser.

Særlig indsats

I mere end ti år har DUF uddelt prisen som Årets Ungdomskommune til en kommune i Danmark, som gør en ekstraordinær indsats for børn og unge.

- Med Ungdomskommuneprisen ønsker vi at sætte fokus på de kommuner, som lægger en særlig indsats for at inkludere unge i demokratiske processer og skabe et godt ungeliv i deres kommune. Ungdommen er fremtiden, og derfor er det altafgørende, at de får mulighed for at påvirke, hvordan deres kommune skal udvikle sig, siger Chris Preuss, formand for DUF.