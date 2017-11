Frederikshavn sat af i kampen om Final 4

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks mistede fredag aften muligheden for at komme med i Metal Cuppens Final 4, da Rungsted sejrede i Frederikshavn efter forlænget spilletid.

Frederikshavn havde ellers leveret et forrygende comeback efter at have været nede med 2-0 og kom foran med 3-2. Men gæsterne svarede igen og scorede sejrsmålet kort inde i Sudden Victory.

Rungsted scorede to gange i anden periode ved Nikolai gade og William Boysen, men høgene formåede at svare igen to og et halvt minut før anden periodes udløb, da Anthony Deluca sendte pucken i nettet.

Tredje periode kom til at tage rigtig lang tid. Her blev især gæsterne ramt af en stribe udvisninger, og det udnyttede Frederikshavn til at fuldbyrde comebacket. Første udlignede Kristoffer Lauridsen til 2-2 i powerplay, og midtvejs i perioden bragte Cameron Spiro så frederikshavnerne i front, netop som gæsterne var blevet fuldtallige efter endnu en udvisning.

Det fik ikke gæsterne til at falde mere til ro - snarere tværtimod, da Mike Vernace kort efter måtte tidligt i bad efter en hård cross checking, der kostede ham en Game Misconduct. Rungsted fik dog sendt kampen i overtid, da Nikolaj Rosenthal udlignede, da Rungsted satsede med tomt mål cirka et minut før tid. Og 10 sekunder inden i Sudden Victory scorede Morten Jensen så sejrsmålet.

Frederikshavn havde i den grad brug for sejren, for alle topholdene sejrede i fredagens kampe.

Frederikshavn har nu 28 point efter 18 kampe på sjettepladsen. Odense ligger med 31, men efter blot 16 kampe, Aalborg har 33 point efter 17 kampe (hvis de holder føringen i den sene kamp i Hvidovre), mens Rungsted har 35 point efter 18 kampe. Dermed virker det urealistisk, at Frederikshavn kan klare cuttet.

Holdene går nu til ligapause på grund af landskampe, og Frederikshavn får endegyldigt afgjort deres skæbne med hjemmekampen mod Herlev 17. november og og udekampen mod kriseramte SønderjyskE 19. november.