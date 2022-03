Tårn er nået helt til tops: Se udsigten fra øverste etage

FREDERIKSHAVN:Umiddelbart efter påske går murerne i gang med at sætte sten på sten for at nå toppen af det nordre tårn på Værkergrunden - og dermed fuldende den markante bygning i Frederikshavn.

Men allerede fredag var der fest på byggepladsen.

Der var nemlig kaldt til rejsegilde på nordtårnet - og der var ros til håndværkerne fra bygherren.

- Tak for det solide arbejde, I har leveret, sagde direktør Karl-Erik Slynge, Trigon inden han bød på rejsegildets vigtigste ingrediens - nemlig pølserne.

Flere af byggeriets kommende ejere var med ved rejsegildet og tog efterfølgende en tur til toppen af det nordlige tårn.

Direktør for Trigon, Karl-Erik Slynge, viser her den lukkede udestue frem - den giver stuen ekstra 12 kvadratmeter og masser af lys og udsigt. Foto. Bente Poder

Herfra er der en udsigt over hele Ålbæk Bugt med vue til både Skagen og Sæby.

Og fra de store udestuer mod øst vil de kommende beboere kunne følge skibene hele vejen fra Grenen til de når et godt stykke syd for Frederikshavn.

Byggeriet har indtil nu alene været generet af det, der kan kaldes udefrakommende udfordringer.

Foto: Bente Poder

Det gælder leveranceproblemer og lidt vejrlig - blandt andet stormen Malik.

- Det har givet en smule forsinkelse, men vi forventer at beboerne i nordtårnet kan flytte ind omkring juli i år, siger Karl-Erik Slynge.

Den store byggekran, der har sørget for at løfte siderne op til 8. sals højde i nordtårnet, har nu fået følgeskab af yderligere en kran, som allerede er gået i gang med at løfte siderne på plads i syd-tårnet.

- Og her forventer vi at de kommende beboere vil kunne flytte ind medio september, siger Karl-Erik Slynge.

Foto: Bente Poder

Byggeriet sluttes efterfølgende af med etablering af nogle lånelejligheder, der får til huse længst mod syd i skellet mod føtex.

Som nævnt går murerne i gang med at ydervæggen i nordtårnet efter påske.

De to tårne bygges i røde mursten med indbyggede altaner, et stort parkeringsområde samt en integreret biograf med fire sale og foyer.

Palads teatret åbner dørene 7. april.

De to tårne skaber en ny og markant profil for byen - noget man allerede kan se i dag.

- Vi synes, vi er lykkedes med at finde en løsning, der tilfører midtbyen en kvalitet uden at udfordre omgivelser, siger Karl-Erik Slynge, der glæder sig til at byggeriet er klar til at tage mod de kommende beboere.

Det er tegnestuen LBB3, der har sat stregerne til byggeriet, der samlet set kommer til at rumme omkring 32 lejligheder.

Det er den samme tegnestue, som står bag den nye p-plads på Rådhusøen - og det kommende byggeri føjer sig da også utrolig smukt ind i tankesættet om at vende aksen fra syd-nord til øst-vest.

Derfor er ideen med de to adskilte tårne også glimrende, fordi den muliggør det helt naturlige forløb for gående helt fra Hangårdsvej ved Løve Apoteket op over Rådhusøen videre op af den nye poesitrappe gennem forløbet mellem tårnene og indgangen til Palads Teatret og derfra helt op til Arena Nord.

Karl-Erik Slynge. Foto: Bente Poder

- Opdelingen i de to punkthuse gør byggeriet lettere og luftigere, fordi man kan se igennem det og fordi vi eksempelvis ønsker eksklusive trappetårne i glas, der skaber en gennemgående synlighed, siger Karl-Erik Slynge.

Om et halvt år kan vi så se det færdige resultat fra jorden, mens beboerne kan sænke sig ned i deres sofa og nyde udsigten ud over hele Ålbæk Bugt.