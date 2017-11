Frederikshavn stærke hjemme

ISHOCKEY: Det har været en særdeles svingende sæson for Frederikshavn White Hawks i Metal Ligaen, men fredag beviste holdet, at man er begyndt at komme i gang især på hjemmebanen i Scanel Hockey Arena, da Esbjerg Energy blev besejret med 3-1.

Den særdeles målfarlige Mark Hurtubise bragte høgene foran i anden periode med sin 11. scoring i sæsonen. Scoringen kom cirka midtvejs i en anden periode, der derfra blev præget af en mængde udvisninger til begge mandskaber, men ingen af holdene formåede at score yderligere i perioden.

I tredje periode gjorde Mark Hurtubise det så til 2-0 med sin 12. sæsonscoring, og det betyder, at han nu er den spiller, der har scoret flest mål i sæsonen med et mål flere end Herning-spilleren Branden Gracel.

Sune Hjulmand reducerede i undertal for Esbjerg, men nærmere kom vestjyderne ikke, og i stedet kunne Nick Olesen score i tomt mål til sidst.

Frederikshavn nærmer sig med sejren topseks, da holdet nu kun er et point efter Rødovre, mens man lægger fire points afstand ned til Esbjerg på ottendepladsen.