Frederikshavn undersøger muligheden for besøg på plejecentres udearealer

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i deres indsats mod forebyggelse af smitte med coronavirus, også når det gælder besøgsrestriktioner på vores plejecentre. Kommunen afventer en afklaring fra de statslige myndigheder om, hvad der kan gives mulighed for.

I Sundhedsstyrelsens vejledning om blandt andet besøgsrestriktioner på plejecentre fremgår det, at restriktionerne også gælder udearealer. Det har dog vist sig at være forkert. Nye centrale regler fra starten af april betyder nemlig, at kommunerne har mulighed for at tillade besøg på plejecentrenes udendørsarealer, hvis det kan gøres på forsvarlig vis.

Kommunernes Landsforening har oplyst, at der i øjeblikket pågår politiske forhandlinger centralt om besøgsrestriktionerne.

- Vi håber på en hurtig afklaring fra centralt hold, om hvilke muligheder, det giver for os som kommune. Vi er yderst opmærksomme på situationen med de ensomme ældre. Og vi har fuld forståelse for, at mange savner at se deres pårørende. Men vi skal en finde en balance med hensyn til smittefaren på den ene side og behovet for at løse ensomhedsproblemer hos de ældre på den anden. Vi skal finde en løsning, der tager hensyn til både personalets og de ældres sikkerhed, siger Ole Rørbæk Jensen (S), formand for Socialudvalget i Frederikshavn Kommune.

Muligt udvalgsmøde i næste uge

Socialudvalget er parat til at holde ekstraordinært møde for at få afklaret, hvad mulighederne er for at bruge udearealer inden for de gældende regler. Men der skal være et fuldt overblik over de sundhedsmæssige og praktiske forhold i den sammenhæng på de lokale plejecentre.

- Vi skal have udarbejdet nogle lokale retningslinjer, der respekterer de centrale udmeldinger. Lige nu mangler vi en klar central udmelding. Det er vigtigt at understrege, at vi har fulgt de centrale retningslinjer til punkt og prikke igennem hele nedlukningen, og det vil vi naturligvis fortsætte med. Men kan vi give pårørende adgang til at besøge de ældre uden at øge smittetrykket, så vil vi naturligvis gøre det. Det er vigtigt, at vi får det her behandlet korrekt og på ordentlig vis, og det vil vi bestræbe os på at gøre hurtigt, siger Ole Rørbæk Jensen.

Der er aktuelt ikke registreret smittespredning på Frederikshavn Kommunes plejecentre.