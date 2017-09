Frederikshavner med våben kræves fængslet

FREDERIKSHAVN: Mandag blev en 52-årig frederikshavner anholdt og siget for straffelovens paragraf 192a, som handler om særligt farlige våben: Ifølge politiet var manden i besiddelse af både en pistol og en revolver - og han havde ammunition til dem begge. Politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi oplyser, at manden fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring klokken 13 og vil ikke uddybe sagen yderligere, da man vil forsøge at få dørene lukket ved grundlovsforhøret.