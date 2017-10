Frederikshavner på golflandshold

GOLF: Puk Lyng Thomsen fra Frederikshavn Golf Klub er af Dansk Golf Union udtaget til det danske kvindelandshold i golf for sæson 2017/18.

Med de nye hold er der lagt op til et år, hvor både udvikling og resultater er i fokus.

På herre- og damesiden er der en del rutinerede gengangere fra tidligere sæsoner og samtidig er der rykket et antal dygtige drenge og piger op fra sidste års juniortrupper.

- Vi har desuden måtte sige farvel til et par erfarne herrespillere, som har valgt at prøve kræfter med en professionel karriere.

Pigetruppen består i den kommende sæson af tre erfarne piger, som alle deltog i EM for hold i 2017 (Cecilie B.S. Nielsen, Smilla Sønderby og Sophia Carlsen). De får i 2018 selskab af hele seks spillere fra 2017-udviklingstruppen, som nu fremover skal begå sig i landsholdsregi.

Hos damerne er sidste sæsons trup bevaret i sin oprindelige form og tilsat nye kræfter fra juniortruppen. Det betyder at bl.a. Puk Lyng Thomsen og Malene Krølbøll Hansen fortsat udgør grundstammen, mens yngre spillere som Line Toft Hansen og Karen Fredgaard nu får chancen for at spille med blandt de rutinerede damespillere.

- Amatørlandsholdene er grundstammen i udviklingen mod etablering og præstationer på højeste professionelle niveau. I udtagelserne til det kommende års samarbejde, er der en del spillere, der rykkes op i herre/dame-trupperne, samt en del nye spillere, der er udtaget til juniorlandsholdene. Det betyder dog ikke, at der forventes færre amatørresultater i 2018-sæsonen, der bl.a. inkluderer et VM i Irland til næste efterår, udtaler Claus Mølholm, eliteansvarlig i Dansk Golf Union.