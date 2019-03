Frederikshavner skal i fængsel: Politiet fandt narkopakke med hans navn på

FREDERIKSHAVN: I marts forrige år modtog postvæsnet i København en mistænkelig pakke. Pakken blev undersøgt af en narkohund, og politiet kunne efterfølgende konstatere, at den indeholdt 250 gram amfetamin.

På pakken stod navn og adresse på en 44-årig mand fra Frederikshavn. Politiet ransagede mandens lejlighed, og fandt yderligere 151 gram amfetamin, et gram hash og 43 gram MDMA.

Onsdag formiddag erkendte den 44-årige i Retten i Hjørring, at stofferne, politiet havde fundet i lejligheden, tilhørte ham. Han forklarede dog, at han ikke kendte noget til pakken med amfetamin, oplyser anklager Peter Møller Nielsen.

Den 44-årige blev idømt 1 års fængsel, heraf seks måneders betinget fængsel, for at besidde narkotika med henblik på at videresælge det. Han modtog dommen.