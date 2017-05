Frederikshavner vandt første million i Nabolotteriet

Pengene falder på et tørt sted, siger vinderen

FREDERIKSHAVN: En frederikshavner har vundet den allerførste million i Nabolotteriet.

Den allerførste trækning i Klasselotteriets nye spil, Nabolotteriet, foretaget søndag aften den 7. maj kl. 20, faldt ud til fordel for de nordjyske spillere - for hovedgevinsten på 1 million gode danske kroner faldt i Frederikshavn. Der er nu en rigtig glad vinder af hovedgevinsten i byen, der udover glæden ved egen gevinst kan glæde sig over at have gjort en masse bysbørn og Nabolotterispillere i det nordjyske glade.

- Pengene falder på et tørt sted, for jeg er i fuld gang med at købe en bil - og nu bliver den nok lidt større, siger en glad vinder af hovedgevinsten på 1 million kr. til Nabolotteriet.

- Jeg har fire store børn, og de skal også nok få at mærke, at jeg har vundet denne dejlige gevinst, tilføjer vinderen.

På torsdag vil den nyslåede millionær modtage besøg af Nabolotteriets direktør, Elisabeth Rask Jørgensen, som personligt ønsker at sige et stort til lykke til den allerførste millionær i Nabolotteriet.