Frederikshavns politikere støtter demonstration

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Kommune bakker op om demokratiet, og en gruppe byrødder er på plads i eftermiddag på Springvandspladsen i Hjørring, for at deltage i demonstrationen, Stop chikanen - styrk demokratiet.

Demonstrationen, der foregår foran Hjørring Rådhus, mandag kl. 16, er arrangeret af Søren Ottzen, viceforstander på Vrå Højskole. Han har planlagt demonstrationen for at vise sin vrede over det, han kalder et anslag mod demokratiet - efter endnu et tilfælde af trusler og chikane mod en nordjysk politiker. Og politikerne fra Frederikshavn Kommune deltager:

- Trusler og chikane hører ingen steder hjemme. Vi kan være uenige, men vi truer og chikanerer ikke hinanden. Et demokrati som det danske, skal vi værne om, og vi vil ikke finde os i, at folkevalgte politikere, hvad enten det er kommunalt eller nationalt, bliver udsat for hetz.

- Vi tager ansvar for demokratiet, siger borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn. Arkivfoto: Jan Pedersen

- Det er blevet sagt, at demonstrationen er for folk, der tør tage ansvar for demokratiet, og det gør vi i den grad her i Frederikshavn Kommune. Og derfor er vi flere fra byrådet, der deltager, fordi vi - på tværs af partier - ønsker at udtrykke vores afstandstagen til udemokratiske metoder og sige nej til chikane. Der er ingen, der skal opleve at blive truet, uanset hvilken arbejdsopgave, eller holdning de har, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.