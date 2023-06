Friske og nye vinde over kommunens toiletter: - Det betyder så meget for folk

FREDERIKSHAVN:Det her er en god investering i turismen, men det er også til stor glæde for borgerne.

Sådan lyder det fra formanden for teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune, Karsten Thomsen (S).

Politikerne valgte sidste år at sige ja til nybygninger og renoveringer af en pæn del af de offentlige toiletter i Frederikshavn Kommune.

Prisen er cirka tre millioner kroner, og her her, hvad man har fået for pengene:

Skolevej 14 i Skagen: Toiletbygningen har gennemgået en gennemgribende indvendig renovering, hvor der er kommet fire nye unisextoiletter samt handicaptoilet.

Sønderklitvej 64 i Lyngså: Den gamle toiletbygning er fjernet, og der er støbt nyt fundament. Der bliver levereret en ny toiletbygning med unisextoilet og handicaptoilet. Der er ført strøm frem til bygningen.

Krøgen 1 i Bratten: Den gamle toiletbygning er fjernet, og der er støbt nyt fundament. Der leveres en ny toiletbygning med unisextoilet og handicaptoilet.

Østre Strandvej 110 i Skagen: De offentlige toiletter forventes at blive renoveret i 2024. Fredningsnævnet og Kystdirektoratet skal godkende den nye bygning forinden renovering.

Dronning Margrethes Vej i Frederikshavn: Toilettet i porten er blevet istandsat og renoveret. Der er ligeledes sat bedre skiltning op hen til bygningen.