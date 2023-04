Fritidsfiskere udsat for undervands-hærværk

FREDERIKSHAVN:Der var en, der var to, der var 15 ødelagte ruser. Alle 15 skåret op i bagenden, så fiskene kunne svømme ud.

Ruserne var, som de plejer, sat op ved den nye sydlige mole ved indsejlingen til Frederikshavn Havn.

Fritidsfisker Christian Muff ejer seks af ruserne, og da han søndag sejlede ud i sin jolle for at se til ruserne, opdagede han, at samtlige ruser var ødelagt. Det samme var sket for fire af de andre fritidsfiskere fra Frederikshavn Marina.

- Ruserne er skåret op, mens de lå på 5-7 meter vand. Jeg har tidligere fået stjålet fisk fra mine ruser, hvor de er blevet hevet op, men det var ikke sket her. Derfor er jeg sikker på, at nogen har dykket ned til vores ruser for at ødelægge dem, siger Christian Muff.

- Ruserne er blevet skåret op med en kniv, det kan jeg se på snittet. Der er ikke tale om, at en skarp sten har lavet hul, forklarer Christian Muff. Foto: Marianne Isen

Hærværket er sket fra onsdag 29. marts til søndag 2. april, og der er ingen spor efter gerningsmanden.

- Jeg ved ikke, om det er aktivister, som synes, vi skal lade være med at sætte ruser ud, eller det er folk, som er dykket ned for at stjæle vores fisk. Nettet i ruserne er alle skåret op i den ende, hvor fiskene samler sig, forklarer Christian Muff.

Fritidsfiskerne plejer at fange små torsk og fladfisk i deres ruser, men alle fisk var svømmet ud af hullerne i ruserne.

Ruserne er nu kommet på land og skal repareres. Alle hullerne er samme sted, bagerst i rusen, som Christian Muff, viser her. Foto: Marianne Isen

Hændelsen er ikke blevet meldt til politiet.

- Vi regner ikke med politiet har tid til at gå ind i sagen, og ingen har set noget, forklarer Christian Muff.

Han har fisket i 60 år og har aldrig oplevet, at alle hans ruser er blevet skåret op. Enkelte er blevet ødelagt, fordi de har stået tæt på skarpe sten, som har lavet mindre huller.

Han har heller ikke hørt om andre steder, hvor ruser er blevet skåret op. Men hører gerne fra fritidsfiskere, der har oplevet noget lignende.

Fra den lokale dykkerklub afviser man at kende til hærværket. Martin Engelbrekt Jensen står for undervandsjægerne i Frederikshavn Sportsdykkerklub, og han siger, at de kender og overholder reglerne.

- Undervandsjægere skal holde sig mindst 300 meter fra korrekt markerede net og ruser, forklarer han.

Han tilføjer dog, at stensætningerne omkring Frederikshavn Havn er populære blandt undervandsjægere, og at folk kommer fra hele Nordjylland for at dykke på det lave klare vand ud for Frederikshavn.

- Men hvad der konkret er sket, og hvem der står bag, har vi ikke hørt noget om, siger Martin Engelbrekt Jensen fra Frederikshavn Sportsdykkerklub.