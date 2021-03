Friturestegning gik galt: Nu er hele ejendommen i ruiner

ØSTERVRÅ:Sortsværtet og rygende står en ejendom i Østervrå tilbage søndag morgen. En voldsom brand ødelagde sent lørdag aften og nat etageejendommen på Hjørringvej.

Nordjyllands Beredskab og politiet blev alarmeret om branden klokken 23.48, hvor ilden allerede havde godt fat i ejendommen, der er på tre etager.

Der er ild på 1. og 2. sal, skrev Nordjyllands Beredskab på Twitter, og hvor man også meddelte, at der var tilkaldt assistance til branden fra beredskabet i Sæby og Frederikshavn.

Ifølge indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab, stod flammerne ud af lejligheden på førstesalen, da beredskabet nåede frem.

- Branden var så kraftig, at vi ikke sendte røgdykkere ind, der er kun brugt udvendig slukning, siger indsatslederen.

Brand i Østervrå. Foto: Jan Pedersen

Ifølge Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi, var det en varm frituregryde, som antændte branden.

- Den mandlige beboer på 31 år var ikke forsigtig nok, og han er sigtet efter beredskabsloven, siger vagtchefen. Manden kom ikke noget til ved branden.

Det er kun den 31-årige mand, som bor i ejendommen. I stueetagen ligger en butik med erhvervsbeklædning.

- Her er et følgeskadefirma i gang søndag morgen, så man kan redde, hvad reddes kan, siger indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab.

Samtidig hjælper man også nabobutikken Østervrå Bageri med at få luftet ud for røg, så der kan langes rundstykker og morgenkager over disken søndag.