Frustreret balletchef skrev til statsministeren - svaret irriterer ham endnu mere

SKAGEN:Onsdag indleder Verdensballetten årets turné, og mandag 19. juli kan publikum traditionen tro opleve forestillingen under åben himmel ved Den Tilsandede Kirke i Skagen.

Men på grund af coronapandemien kommer det til at ske med en række restriktioner, som begrænser adgangen for publikum.

Og det frustrerer lederen af Verdensballetten, operasangeren Jens-Christian Wandt. Ikke mindst efter at have fulgt den folkefest, som EM-slutrunden i fodbold udviklede sig til med 25.000 tilskuere på plads i Parken og efterfølgende rød-hvid fest overalt i Danmark i kølvandet på det danske landsholds succes.

Jens-Christian Wandt under fodboldfolket festen. Men fatter ikke, hvorfor politikerne samtidig fastholder restriktioner til en ballet - eller andre arrangementer - under åben himmel, hvor et siddende publikum desuden skal sidde med tomme stole imellem sig, hvis de ikke kender sidemanden.

Kulturlivet under covid-19 Ved en politisk aftale 14. juni blev der besluttet følgende ordninger for større arrangementer, hvor visse større arrangementer er undtaget forsamlingsforbuddet: Arrangementer med siddende publikum: Ordningen gælder for indendørs og udendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 siddende tilskuere. Der er krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner. Ved indendørs arrangementer må der være 500 tilskuere pr. sektion. Ved udendørs arrangementer må der være 1000 tilskuere pr. sektion. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Tilskuere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. I sektioner med egne separate lokaler, herunder VIP-lounges, Skybox eller lignende skal tilskuere i det væsentlige skal sidde ned på en af to faste pladser. Der gælder krav om sundhedsplan, krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, herunder arealkrav ved indendørs arrangementer. Kilde: Kulturministeriet VIS MERE

Det fik ham søndag 4. juli til at skrive et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S), hvor han anklagede hende for at diskriminere kulturlivet.

- Derfor er det også lige nu at du skal handle og vise at du vil demokratiet, at Danmark er mere end fodbold og gadefest, skrev balletchefen.

Nu har han fået svar på tiltale. Dog ikke fra statsministeren selv.

- For nogle dage siden fik jeg en henvendelse fra statsministerens sekretær, som kunne fortælle, at Mette Frederiksen havde bedt hende sende brevet videre til kulturminister Joy Mogensen, da kulturens restriktioner hørte under kulturministeriet, afslører Jens-Christian Wandt.

Uddrag af kulturminister Joy Mogensens svar til Jens-Christian Wandt.

I svaret giver kulturministeren udtryk for, at hun deler balletchefens - og mange andres - ønske om at komme tilbage til et mere åbent kulturliv.

Kulturminister Joy Mogensen fik af statsminister Mette Frederiksen besked på at svare lederen af Verdensballetten. Det har hun nu gjort. Arkivfoto: Lars Pauli

- Vi har alle brug for at nyde kulturlivet og herunder få nogle gode oplevelser med teaterforestillinger og andre spændende sceneoplevelser. Jeg forstår derfor til fulde jeres ønsker om fuldt ud at genåbne musik-, kunst- og teaterlivet igen, skriver Joy Mogensen, hvorefter hun gennemgår den politiske aftale, som åbnede for 25.000 fodboldtilskuere.

- I den politiske aftale blev det besluttet, at denne ordning udelukkende skulle gælde for EM-kampene, der blev afviklet i Parken. Jeg havde gerne set, at aftalen havde ligestillet hele kultur- og idrætslivet i større grad, skriver kulturministeren blandt andet.

Svaret gør næsten Jens-Christian Wandt endnu mere irriteret, end han var, da han skrev sit åbne brev.

- Jeg er sikker på, at kulturministeren har svaret så positivt som muligt, og jeg glæder mig over, at hun deler ønsket om at få åbnet mere op og dermed også forstår kulturlivets frustrationer p.t. Men det beviser desværre også, at vi har en statsminister, der nedprioriterer kulturlivet og øjensynligt hellere træffer den populistiske beslutning frem for den rigtige, lyder det fra lederen af Verdensballetten.

Årets turné består af 12 forestillinger. Premieren er onsdag 14. juli i Klampenborg, og den slutter 3. august med en forestilling ved Frederiksberg Rådhus.

Undervejs kommer balletten tre gange forbi Nordjylland: 19. juli ved Den Tilsandede Kirke i Skagen. 31. juli ved Høfte 90 i Agger samt 2. august på Musikkens Plads ved Musikkens Hus i Aalborg.