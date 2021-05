Fuld mand på knallert kørte ind i patruljevogn

JERUP:En 26-årig mand fra Strandby kan se frem til et efterspil efter den tur på knallert, han tog sig lørdag eftermiddag i det østlige Vendsyssel.

På Skagensvej i Jerup blev en patrulje fra Nordjyllands Politi kort efter kl. 17 opmærksom på knallertkøreren og forsøgte at bringe ham til standsning, forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

På et tidspunkt, hvor patruljebilen holder stille, kommer knallertkøreren pludselig ud mellem to biler og kører frontalt ind i patruljevognen.

- Minimal skade på patruljebilen, minimal skade på knallerten - og ingen personskade. Men knallertkøreren var beruset, så han blev taget med til hospitalet i Hjørring for at få taget en blodprøve, og der kommer selvfølgelig et efterspil på det, forklarer vagtchefen.