Fuld svensker kravlede hen over både i Skagen: Nu er han sigtet for vold

SKAGEN: En temmelig beruset svensk statsborger traf natten til tirsdag en dårlig beslutning, da han kort før klokken 02.30 valgte at kravle ind over forskellige både, som lå i Skagen Lystbådehavn ud for Fiskehuskajen.

Et par, som var ombord på en båd, påpegede over for den svenske mand, at det nok ikke var en god idé at hoppe fra skib til skib, men det fik den 60-årige svensker til at blive godt sur.

- Han slog kvinden og manden i ansigtet, siger vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Den berusede svensker blev tilbageholdt, indtil politiet nåede frem og kunne tage over.

- Han var godt fuld, og blev taget med til detentionen i Aalborg, fortæller vagtchefen.

Svenskeren er nu sigtet for vold mod parret på båden.