Gårdbrand: Flammer gennem taget

DYBVAD:Onsdag morgen kort før kl. 07.30 opdagede en forbipasserende, at der var ild i et stuehus på en landejendom på Hugdrupvej nær Dybvad.

Flammer stod op fra taget, lød anmeldelsen til 112.

- Da vi ankom til stedet, kunne vi se, at ilden var brændt gennem taget, fortæller indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab.

Efter en halv times tid havde brandfolkene styr på branden, men et større efterslukningsarbejde venter.

- Store dele af stuehuset er brand- og sodskadet, fortæller Dorthe Krogh.

Dele af tagkonstruktionen på stuehuset skal nu fjernes for at sikre, at alle gløder er slukket. Det arbejde ventes at vare et par timer.

Stuehuset var under renovering, og der var ikke nogen i huset, da branden brød ud.

Årsagen til branden er endnu uvis. Det skal politiet nu prøve at finde frem til.