Gårdejer fik lov til at rive stuehuset ned - men kostalden skal blive stående, siger politikerne

FREDERIKSHAVN:En gårdejer fik i 2019 lov til at rive sit bevaringsværdige stuehus ned, hvorefter det blev bygget op igen med respekt for det oprindelige hus. Gården ligger mellem Stenhøj og Skærum vest for Frederikshavn.

Derimod må ejeren ikke rive tre andre bygninger ned, som ligger på den samme grund, og som også er bevaringsværdige. Udover en tidligere kostald er der tale om bygninger, der blev opført til foder og afgrøder.

Det har et enigt plan- og miljøudvalg i Frederikshavn Kommune netop besluttet på mandagens møde.

Men spørgsmålet er, hvorfor der i sin tid blev sagt ja til at rive stuehuset ned, og nu siger samme udvalg nej til at rive tre tomme ladebygninger ned?

Højere bevaringsværdi

Faktum er, at de tre bygninger har en højere bevaringsværdi end stuehuset.

De tre bygninger er i kategorien to (ét er det bedste, mens bygninger med lav bevaringsværdi får karakteren ni).

- Vi skal lige huske, at når vi er oppe i kategori to, er vi jo tæt på en totalfredning. Og det har haft stor indflydelse på udvalgets beslutning. Jeg mener, at stuehuset var i en kategori fire eller fem. Når der er så stor forskel på værdier her, skyldes det, at de tre bygninger er helt specielle, bygget i herregårdsmiljø med kampesten, siger formanden for plan- og miljøudvalget Peter E. Nielsen (S).

Helt unikke

Frederikshavn Kommune har været ude at besigtige og syne bygningerne.

Konklusionen er, at "de stadig fremstår originale, men bærer præg af ælde og manglende vedligeholdelse".

- Der er tale om tre bygninger, som er helt unikke. Og som er i kategori to. Derfor tillader vi ikke, at de bliver revet ned, siger Peter E. Nielsen.

De forskellige bevaringsværdier bliver givet efter en helhedsvurdering, hvor blandt andet kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet, arkitektur og vedligeholdelsesstand indgår.