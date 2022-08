Gammel kending overtager pizzeria i midtbyen

FREDERIKSHAVN:For en måneds tid siden overtog Ali Ataya og Lærke Larsen Milan Pizza i Lodsgade.

Og Ali er en gammel kending indenfor branchen. Dels har han også Avanti Pizza i Hjørring, og dels har han også haft Pronto Pizza i Strandby.

Ja faktisk har 31-årige Ali Ataya drevet restauration siden han var 20 år gammel flere steder i landet.

Og han har det ikke fra fremmede. Hans far drev nemlig også pizzeriaer, så han har fået det ind lige fra barnsben af.

Lærke er ligeledes også en garvet pige indenfor pizzabranchen.

Hun bestyrer nemlig Avanti i Hjørring.

Og det nye menukort i Frederikshavn lægger sig da også tæt op ad det, som man har haft succes med i Hjørring - plus lidt ekstra.

Ali Ataya er en gammel kending indenfor branchen. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi har selvfølgelig mange pizzaer på menuen, men også burgere, hvor vi bruger hjemmelavede bøffer stegt på flammegrill, er populære. Men der er meget andet på kortet også, så vi håber der er noget for enhver smag, siger Ali Ataya.

Pizzaerne er i øvrigt lavet på majsmel.

- Udover at være til gavn for glutenallergikere, er det også med til at give den bedste bund, forklarer Ali, og supplerer med, at alt i øvrigt er hjemmelavet - lige fra dejen til dressingen.

Typisk er der fem på arbejde ad gangen, både kokke og chauffører, og den første måned her folkene haft travlt.

Pizzaerne laves på majsmel - det skulle give den bedste bund. Foto: Kim Dahl Hansen

- Især med turister. Men vi vil gerne have frederikshavnerne ind. Vi vil rigtig gerne, at de lokale kommer og prøver. Vi har meget erfaring og laver maden med kærlighed. Både smag og udseende skal være i top. Det samme skal servicen, og vi taler meget gerne med kunderne, fortæller Ali Ataya.

Maden kan selvfølgelig hentes i Lodsgade, men der bringes også ud i Frederikshavn og omegn.

- Og i september vil vi forsøge med at holde åbent om natten fredag og lørdag til 05 og med udbringning til 03, runder Ali Ataya af.

Ellers er der åbent alle ugens dage 11-22.