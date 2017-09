Gammel Skagen: Lange udsigter til kystsikring

SKAGEN: Julestormen i 2016 anrettede store skader på Solnedgangspladsen og andre dele af kysten ved Gl. Skagen. Det var kommunens og grundejerforeningens plan, at nye høfder skulle stå klar inden risikoen for vinterstorme igen bliver overhængende. Men det har kommunen nu opgivet.

- Vi kommer i bedste fald i gang til april næste år, for der er høringsfrister, som skal overholdes, siger formanden for Frederikshavn Kommunes tekniske udvalg, Lars Møller (V).

Han deltog i sidste uge sammen med udvalgets næstformand, Kenneth Bergen (S), i et møde med bestyrelsen for Grundejerforeningen Gl. Skagen. Han satser nu på at teknisk udvalg og byrådet når at sætte projektet på skinner inden kommunevalget.

- Så et nyt teknisk udvalg ikke skal begynde forfra.

Planerne om opgradering af kystsikringen ved Gammel Skagen har mere end ti år på bagen og har sat grå hår i hovedet på de tre politikere, som har siddet på formandsposten i teknisk udvalg i perioden - Jens Hedegaard Kristensen (S), Brian Pedersen (SF) og Lars Møller. Alle tre har måttet give op over for regulære borgeroprør mod tvungne bidrag til sikringen.

Stoppet forskønnelse af plads

Senest kasserede Miljø- og Fødevareklagenævnet i juni en kompliceret model for privates bidrag baseret på den enkelte grunds afstand til den nuværende kystlinje. Kun grunde, som er i fare for at forsvinde i havet i løbet af få år, kan pålægges tvangsbidrag, fastslog nævnet,

Det har ikke blot stoppet for at gennemføre kystsikringen i år, men også for den planlagte forskønnelse af Solnedgangspladsen. Et projekt som ellers har opnået tilsagn om millionstilskud fra Realdania og andre fonde.

Lars Møller oplyser, at grundejerforeningen efter nævnsafgørelsen har haft brug for tid til at undersøge mulighederne for oprette et frivilligt kystsikringslag.

Frivilligheden skal sikre, at der ikke kommer en ny runde med behandling af nye klager.

En række grundejere har givet tilsagn om, at de gerne ville betale til sikring af kysten.

- Det er positivt at grundejere frivilligt går med, og at de finder det rimeligt at flere bidrager, siger Lars Møller.

Grundejerforeningens formand, Paul Kjær, har tidligere været fremme med forslag om delvis at finansiere kystsikringen ved at indvinde og sælge de store mængder ral, som ligger på kysten, og i tilgift få en sandstrand.

- Det har vi også set på, men udgifterne er så store, at det ender som et nulsumspil, siger Lars Møller.

- Det er jo ikke nogen nem sag at få materiel og køretøjer ud på stranden.