Genåbningen af dagtilbud i Frederikshavn sker under særlige vilkår

Når børnene i disse dage vender tilbage til dagtilbuddene i Frederikshavn Kommune, er det ikke en helt normal dagligdag, der venter dem. Der tages nemlig særlige forbehold, som skal sikre, at genåbningen bliver så tryg som muligt. Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune besluttede ved udvalgsmødet onsdag aften de forskellige retningslinjer for genåbningen af dagtilbuddene. Beslutninger, der skal være med til at sikre, at genåbningen bliver tryg for børn, forældre og personale.

- Det er vigtigt, at vi får arrangeret det, så alle kan være trygge ved genåbningen. Vi skal have nogle gode rammer for det pædagogiske arbejde, som samtidig skal leve op til retningslinjerne fra myndighederne. Med de nye retningslinjer ser det meget fornuftigt ud, fortæller Gitte Julie Højbjerre, der er dagtilbudschef i Frederikshavn Kommune.

Blandt de retningslinjer, der blev vedtaget, er et større fokus på rengøring, en midlertidig nedlukning af frugt- og madordninger og en mulighed for at benytte forskudt afleverings- og afhentningstidspunkt.

- Samtidig har vi godkendt retningslinjer, der sikrer, at der er mere plads per barn. Det er blandt andet gennem opsætning af telte, mere personale, der kan passe børnene i små grupper, og at børnene kan opholde sig mere udenfor. På den måde opnår vi, at alle dagtilbud kan holde åbent, og at der er tilstrækkeligt med plads, fortæller Anders Brandt Sørensen (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Et anderledes dagtilbud De vedtagne retningslinjer betyder, at børn, forældre og personale vil opleve en anderledes hverdag, hvor der er fokus på afstand og hygiejne.

- Det bliver ikke det samme dagtilbud. Der vil være aktiviteter, som man ikke længere kan udføre – eksempelvis medinddragelse af børn til borddækning og frihed i forhold til at vælge, hvem børnene vil lege med. Men der vil stadig være gode rammer. Eksempelvis vil der være trøst og kram til de børn, som har brug for det, og der vil være flere voksne omkring dem end normalt, siger Gitte Julie Højbjerre.

Behovet for ekstra rengøring vil man imødekomme gennem nyt ekstra personale, så institutionernes faste personale kan fokusere på børnene.

- Vi har fået indkaldt ekstra personale, der skal tage sig af de praktiske ting, såsom rengøring af legetøj. Det vil give vores faste personale og faste vikarer, altså det pædagogiske personale, frie hænder til at varetage pasningen af børnene på ordentlig vis, siger Asger Mortensen (V), medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.

Udvalgets retningslinjer betyder desuden, at de forældre, der har tilmeldt deres børn til frugt- og madordningen, vil blive fritaget for opkrævning i maj og juni. På næste udvalgsmøde kommende tirsdag skal et forslag om fritagelse for betaling af ydelse til dagtilbud for de forældre, der selv passer deres barn i maj, juni eller begge måneder, behandles.

- Vi har været glade for den åbenhed og gode orientering, vi har fået på udvalgsmødet i aften. God kommunikation med medarbejdere og forældre er vigtigt, ikke mindst i denne særlige tid. Der ligger et solidt arbejde bag det forslag, som vi har vedtaget i dag, siger Christina Lykke Eriksen (SF), næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.