Giftig plante breder sig til fare for hestene

FREDERIKSHAVN: Lige nu står den meterhøjt i mange grøftekanter og på markerne. Flot ser den ud, planten brandbæger, eller engbrandbæger og vårbrandbæger.

Men pas på: Den vildtvoksende plante med de store gule blomster er giftig, og kan være livsfarlig for husdyr, der græsser på markerne.

Ægteparret Sonja og Bruno Nielsen fra Øster Holmen har set, hvordan brandbægeren de seneste år har spredt sig og advarer nu mod den giftige plante.

- Heste og andre husdyr risikerer en pinefuld død, hvis de æder brandbægeren, så det bør vi da gøre noget ved, siger Sonja og Bruno Nielsen til NORDJYSKE.

Brandbægerens gule blomster smager bittert, så de fleste husdyr undgår dem, men i hø og ensilage kan det gå helt galt.

Efterlyser lydhørhed

Planteavlsrådgiver Anne Eriksen, ØkologiRådgivning Danmark, opfordrer kommunerne til at hjælpe med at bremse brandbægerens udbredelse.

- Vi er ikke ude efter et totalforbud, men vi appellerer til at kommunerne er lydhøre. Hvis de har eller bortforpagter arealer, der støder op til marker med fodergræs, bør de sørge for at markerne bliver slået på et tidspunkt, hvor det ikke fører til voldsom frøspredning. Det er en uoverkommelig opgave for en økologisk landmand selv at luge brandbægeren væk, hvis vindretningen fører millioner af frø fra nabomarken ind på hans mark, siger Anne Eriksen.

Bruno Nielsen har flere eksempler på, at brandbægeren kan være livsfarlig for heste, kvæg, får og geder samt drægtige søer.

Så længe planten står frisk på marken, smager den bittert, og dyrene er gode til at undgå den, men kommer den med i hø eller ensilage, kan dyrene ikke sortere den giftige plante fra. Derfor er det ikke nok at afpudse marken og lade det afslåede materiale ligge. Så risikerer man, at dyrene æder de tørre planter, og det kan give varige leverskader og blokere galdevejene og ende i en smertefuld død.

Ikke en invasiv art

Frederikshavn Kommune bekæmper ikke den giftige plante.

- Brandbægeren er ikke en invasiv art. Den er hjemmehørende i Danmark, i modsætning til for eksempel hybenrosen og bjørneklo, som vi bekæmper, siger Sisse Lindholm, agronom i Center for Teknik og Miljø.

Frederikshavn. Den meget giftige plante Engbrandbæger vokser mange steder i kommunen og i mange områder hvor der går græssende heste.Foto: Peter Broen

Hun mener, at alle hesteejere kender brandbægeren og faren ved den.

- Heste er mere følsomme over for brandbægeren end får, og det er først, hvis dyrene æder planten som hø eller ensilage, det går galt, siger Sisse Lindholm, der gør opmærksom på, at der er masser af mere giftige planter i Danmark.

Gifttyde for eksempel. Eller digitalis, der måske er bedre kendt som fingerbøl, der ligner vild kørvel og vild gulerod. Eller gyvel, der har giftige frø.

Sjælden sommerfugl

- Invasive arter gror voldsomt og udkonkurrerer de danske planter, der burde stå der, men brandbægeren er en ganske almindelig dansk plante. Og så er der fordele ved brandbægeren. Den tiltrækker sommerfuglen blodplet, en grålig sommerfugl med knaldrøde pletter, der kan ses i maj-juni. Den ligner ikke andre sommerfugle herhjemme, og dens larver lever på engbrandbægeren. Larven er totalt giftig, fordi den spiser brandbægerens gift, men fuglene ved det godt, så de spiser ikke larven. Den er knaldgul med sorte tigerstriber, der virker som advarselslamper, forklarer Sisse Lindholm.