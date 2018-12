Gik amok i vold ved værtshus: Trampede på mand med brækket ben

HJØRRING/FREDERIKSHAVN: En 38-årig nordjysk mand er blevet idømt et år og to måneders fængsel for et voldsomt overfald på tilfældige personer udenfor værtshus Lygten i Søndergade i Frederikshavn.

Det oplyser anklager Eva Madsen, Nordjyllands Politi.

Manden blev dømt for i alt seks forhold. Ifølge anklageskriftet forsøgte den 38-årige ved 14-tiden 29 september i år at stikke en mand ned foran værtshuset flere gange. Da det mislykkedes slog den 38-årige offeret flere gange i hovedet med en knytnæveslag, som blandt andet betød en brækket næse for offeret.

Godt en time senere slog den 38-årige en anden mand med flere knytnæveslag, så manden faldt bagover og ramte trappestenen op til restauranten med baghovedet. To tililende mænd, der forsøgte at forhindre overfaldet, blev ligeledes blev ifølge anklageskriftet både slået og sparket.

Her blev den 38-årige dømt for simpel vold mod de to første, mens han blev dømt for grov vold mod den tredje, som den 38-årige ifølge anklageskriftet sparkede i hovedet og trampede flere gange på det ene ben, som offeret havde en skinne på, fordi det var brækket.

Kunne ikke huske noget som helst

Den 38-årige blev desuden dømt for at have haft kniven, som blev brugt til at forsøge at stikke med i det første forhold. Han blev også dømt for at komme med trusler mod en person på et andet værtshus, Lanternen i Sæby i april i år, og for at være i besiddelse af noget amfetamin til eget brug i arresten, hvor han har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt efter voldsepisoden ved Lygten i Frederikshavn sidst i september.

– Den tiltalte forklarede i retten, at han var påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer på dagen, hvor voldsepisoden fandt sted, så derfor kunne han ikke huske noget som helst fra episoderne. Han forklarede dog, at han havde følt sig provokeret, fortæller anklager Eva Madsen.

Den 38-årige, der modtog dommen, skal forblive varetægtsfængslet til afsoningen af dommen kan begynde.