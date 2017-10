Glæde og lettelse efter pemiere på Norskov 2

FREDERIKSHAVN: Tv2-serien Norskov har sæsonpremiere torsdag aften, men borgerne i Frederikshavn havde i går aftes mulighed for at opleve første afsnit af den nye sæson før resten af Danmark.

En mulighed mange frederikshavnere benyttede sig af. Før snigpremieren løb over skærmen havde produktionsselskabet bag serien, SF Studios Production, inviteret på spisning for at takke de mange mennesker, der har været medvirkende til, at anden sæson kunne blive en realitet.

Det var nemlig i første omgang ikke meningen, at der skulle laves en sæson 2 af Norskov, men det ændrede sig, da lokalbefolkningen pressede på for en ny sæson. Da TV2 meldte ud, at der ikke ville komme en ny sæson, tog Hanne Rydal Thomsen initiativ til at oprette facebook gruppen "Bevar Norskov".

Gårsdagens snigpremiere var en stor aften for Hanne Rydal Thomsen, der blev hyldet af skuespillere og producenter, inden afsnittet blev vist på storskærm.

- Det er en kæmpe forløsning at står her i dag. Det har været to års hård kamp for at nå hertil, siger Hanne.

Og sæsonens første afsnit blev taget godt imod - især hos Hanne Rydal Thomsen.

- Det starter godt. Det bliver en spændende sæson, siger en smilende Hanne Rydal Thomsen.