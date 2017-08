Glistrups sommerhus til salg

SKAGEN: De varme måneder er højsæson for dagdrømmerier om personlige ferie-fristeder, og foretrækker man at have et, hvor gæsterne kan få en særdeles unik anekdote i myggelysets skær, så er der kommet et perfekt fritidshus til salg lidt syd for feriefavoritten Skagen.

Bygherren på det nordjyske sommerhus var nemlig politiker og advokat Mogens Glistrup. Det var tilbage i 1971 - samme år som han blev offentligt kendt ved at sammenligne skattesnydere med jernbanesabotørene under den tyske besættelse - og lige over 45 år senere er huset nu udbudt til salg for lige under en million kroner. Det skriver Boliga Kendte.

Prisen for sommerhuset på 70 kvadratmeter er nemlig 895.000 kroner.

For det beløb er der dog ikke blot udsigt til et helle fra hverdagen - der er med sin beliggenhed også en reel udsigt til naturen. Huset ligger nemlig på en stor naturgrund i Bunken Klitplantage, mens stranden - både den mod øst og den mod vest - er i nærheden.

Hvis man ikke vil nøjes med tobenet selskab, er der hestefold på grunden, så det er muligt at have hesten med i sommerhus.

Indenfor bjælkerne er der ifølge Boliga Kendte en stue med brændeovn, tre soveværelser og det mægleren i salgsopstillingen beskriver som "den "rigtige" sommerhusstemning".

Bygherren Mogens Glistrup stiftede Fremskridtspartiet i 1972, og året efter blev partiet valgt ind i Folketinget ved "Jordskredsvalget". Her fik det nystiftede parti 28 mandater, hvilket gjorde det til det næststørste i Folketinget. Mogens Glistrup blev dømt for skattesvig i 1983, mens han efter afsoning blev genvalgt.

I 1990 blev han ekskluderet fra Fremskridtspartiet, hvorefter han stiftede Trivselspartiet, som aldrig kom i Folketinget. Mogens Glistrup døde i 2008.

Se sommerhuset her: