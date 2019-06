Gode resultater for havnene i Frederikshavn Kommune

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Havn opnåede i 2018 et resultat på 15,3 millioner kroner ud af en omsætning på 60 millioner, oplyser de i en pressemeddelelse.

- Med et stærkt resultat og med tilgangen af flere nye, store virksomheder går havnen en spændende fremtid i møde. Strategien, som bestyrelsen lagde i 2016 frem mod 2021, bar i 2018 frugt, siger administrerende direktør Mikkel Seedorff Sørensen.

Han er således stolt over endnu et positivt årsresultat. Ikke mindst på baggrund af den arbejdsindsats, der ligger bag, og de planer havnen har for fremtiden:

- Det er en meget tilfredsstillende udvikling, vi har set med udlejningen af samtlige baglandsarealer. Det beviser, at vi strategisk gjorde det rigtige med havneudvidelsen i Frederikshavn, hvor vi budgetterede med fuld aktivitet fra 2021. Med de indgåede kontrakter, vi har nu, er vi faktisk i mål omkring de strategiske målsætninger, vi har sat, for både volumen og økonomi, forklarer han.

Det er også en tilfreds bestyrelse, der kan se tilbage på endnu et godt år. Bestyrelsesformand Bo Uggerhøj udtaler:

- Vores fornemme resultater i 2016, 2017 og 2018 er et godt afsæt til årene 2019 og 2020, hvor vi forventer lavere resultater. Årsagen er, at aktiviteterne i havneudvidelsen først for alvor går i gang i slutningen af 2020, da der vil være en periode, hvor virksomhederne, som har lejet arealerne, er i gang med at klargøre dem. Vi bygger desuden stadig på 2. etape, som forventes færdig i 3. kvartal 2019. Vi vil derfor først se den fulde effekt af havneudvidelsen fra 2021.

Overgår rekordomsætning

Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn, Skagen Havn, fremsendte også årsregnskabet for 2018 til byrådets godkendelse.

Skagen Havn udviser i 2018 en omsætning på 50,3 millioner kroner, og det overgår rekordomsætningen på 43,9 millioner fra 2017. Havnen opnår et resultat på 10 millioner kroner.

Ledelsen beretter om, at regnskabsresultatet er tilfredsstillende på alle områder, og at omsætningen er den højeste nogensinde, og alle forretningsområder viser fremgang.

Den stigende omsætning kan i særlig grad begrundes i fremgang på krydstogt og gods, mens omsætningen på fiskeriet har vist en mindre fremgang, lyder det.

Fiskeridirektoratets statistikker viser at Skagen Havn også i 2018 er Danmarks største fiskerihavn målt på såvel mængder som værdi.

Ledelsen beretter endvidere, at det forventes, at der fortsat vil være både behov og mulighed for at øge omsætningen. For 2019 forventes krydstogtsområdet at udvise fortsat progression, da der er booket et stort antal skibe til anløb af havnen.

Containeraktiviteten, som blev opstartet i august 2018, forventes ligeledes at bidrage positivt med et helt års aktivitet.

