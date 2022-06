Golf i absolut topklasse til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Til august kommer den prestigefyldte golfturnering - Challenge Touren til Frederikshavn, og det er første gang nogensinde, at en golfturnering af den størrelse spilles i Vendsyssel.

Det store event kommer til at tiltrække golfinteresserede fra en række forskellige lande, som gerne rejser langt for at se de internationale topspillere folde sig ud.

Det bliver golf i absolut topklasse med 156 spillere fra cirka 30 forskellige lande, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Forberedelserne er godt i gang, og der er garanti for en fantastisk oplevelse - også uden for de grønne golfplæner, hvor byen og handelslivet, overnatnings- og spisestederne kan se frem til ekstra mange gæster i naturlig forlængelse af en forhåbentlig travl højsæson.

- Jeg er så glad for, at vi endnu engang kan tiltrække et stort event til Frederikshavn, som giver gæster i byen. Vi elsker at være værter, vise vores område frem og give vores gæster en fantastisk oplevelse, så de har lyst til at komme igen. Oveni bliver Frederikshavn omtalt på TV i hele verden, og det er go’ markedsføring af vores kommune, siger borgmester Birgit S. Hansen (S).

Hele byen er inviteret

Det er ikke kun golfbanen, der kommer til at summe af stemning og liv, når Challenge Touren løber at stablen til august.

Der bliver stemning i hele byen og forskellige events rundt omkring under hele turneringen.

- Det er helt fantastisk at skulle være værter for sådan en stor turnering, hvor vi virkelig får sat Frederikshavn på landkortet. Jeg håber også, at rigtig mange lokale har lyst til at komme ud og se med. Det betyder noget for hele området. Ikke kun under turneringen, men også bagefter, hvor mange golfspillere fra særligt de nordiske lande, vil komme på besøg for at spille på samme bane, som de professionelle har spillet på, siger Kim Stubbergaard Reese, formand for Frederikshavn Golfklub.

Hele turneringen er gratis for publikum og Frederikshavn Golfklub inviterer alle til at deltage og opleve den fantastiske stemning. Det forventes, at der kommer ca. 4.000 tilskuere i løbet af arrangementet.

Til arrangementet er der brug for rigtig mange frivillige, og har man lyst til at melde sig under fanerne og være en del af arrangementet, kan man tilmelde sig som frivillig på Frederikshavn Golfklubs hjemmeside. Alle kan bidrage, også selv om man ikke er golfspiller.