Grædende 46-årig på anklagebænken: - Jeg frygtede for mit liv

HJØRRING:To svenske mænd på henholdsvis 46 og 53 år sad torsdag fortsat på anklagebænken ved retten i Hjørring, tiltalt for i maj sidste år at have dræbt og brændt den dengang 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen på en ejendom ved Frederikshavn.

Og hvor retssagens førstedag, hvor den 53-årige afgav sin lange forklaring om hændelserne fra den 9. til 11. maj 2020, da Eddie blev dræbt, efterlod mange ubesvarede spørgsmål, var den 46-årige torsdag langt mere åben, da det var hans tur til at afgive forklaring.

- Jeg ser Eddies øjne blive store, og så bliver der skudt. Nogen kommer bagved mig og skyder. Det er ham (den 53-årige, red.), der skyder, sagde den 46-årige i retten.

En forklaring, der i den grad strider imod den 53-åriges forklaring tirsdag om, at der aldrig blev affyret et eneste skud på ejendommen om aftenen den 9. maj. Begge mænd nægter sig skyldige i manddrab, men den 46-årige har erkendt, at han er skyldig i usømmelig omgang med lig.

Og det var der én god grund til: At han frygtede, hvad den 53-årige medtiltalte mere kunne finde på efter at have skudt Eddie.

- Ville han skyde mig også? Og min søn? Min kone? Jeg frygtede for mit og min families liv, sagde den 46-årige med tårer i øjnene om årsagen til, at han i timerne og dagene efter hjalp med at slette sporene efter drabet på Eddie.

- Der var ikke noget, jeg kunne gøre. Jeg havde ikke mulighed for at gøre noget andet, sagde han.

- Vi havde godt forhold til Eddie

Den 46-årige tiltalte boede på ejendommen på Rendborgvej 47, som tilhørte den 53-årige medtiltalte, med sin kone og sin søn i foråret 2020, mens Eddie også havde sin campingvogn stående samme sted og i perioder opholdt sig der for at kunne have samvær med sin datter.

Tirsdag forklarede den 53-årige, at der hurtigt var opstået gnidninger mellem Eddie og de andre beboere på ejendommen på grund af narkohandel og Eddies store hund, som gik frit på grunden - og at det den 9. maj var eskaleret voldsomt, da Eddie angiveligt skulle have truet den 46-årige og hans familie på livet.

Men torsdag var det ikke et billede, den 46-årige på nogen måde kunne genkende.

- Vi havde et godt forhold til Eddie. Mens han var på ejendommen, spiste vi tit sammen alle sammen. Det blev nærmest hverdag. Vi kunne godt lide ham, og hans hund skabte ikke problemer for os, sagde den 46-årige, som også afviste nogensinde at være blevet truet af Eddie.

Tværtimod forklarede han, at der om aftenen den 9. maj var opstået et skænderi mellem Eddie og den 53-årige tiltalte på grund af en vanddunk, som 53-årige ikke ville have sin lejer til at fylde i køkkenet.

- Det blev Eddie ikke specielt glad for at høre. Det var derfra, det hele startede - at der blev ballade mellem ham (den 53-årige, red.) og Eddie. De blev meget verbale. Jeg var ikke del af skænderiet. Jeg blandede mig ikke, forklarede den 46-årige mand.

- Havde jeg vidst, hvad der skulle ske, ville jeg sikkert have reageret på en anden måde.

- Skænderiet var højt og aggressivt, som om de prøvede at være mere mandige end hinanden, de pustede sig op, tilføjede han.

Fra sin plads i køkkenet havde den 46-årige set de to andre gå udenfor, hvor Eddie havde sat sig i sin bil og var kørt.

- Eddies øjne blev store

Men hvor den 53-årige på det her tidspunkt mente at have set Eddie for sidste gang, fortalte den 46-årige torsdag, at han var vendt tilbage til ejendommen cirka 30 minutter senere.

I mellemtiden var den 46-årige blevet overtalt af den tydeligt fulde 53-årige til at låne en af pistolerne fra våbenskabet. Noget, den 46-årige ikke mente, var nødvendigt, men fordi den 53-årige blev aggressiv, endte han med at tage imod den og lægge den i en skuffe i familiens soveværelse.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle have en ladt pistol. Måske fordi han (den 53-årige, red.) følte sig truet af Eddie. Han ville have mig på sin side. Men jeg følte mig ikke truet. Jeg tog imod pistolen for at få lidt ro på det hele, ikke for at beskytte min familie, sagde den 46-årige, som også fortalte, at hans medtiltalte var meget ophidset efter skænderiet med Eddie.

Derfor virkede det naturligt, at det var den 46-årige, der gik ud og mødte Eddie ved campingvognen, da han kom tilbage, for at snakke ham til ro, efter han udtrykkeligt er blevet bedt om at flytte fra ejendommen.

- Jeg klapper lidt på Eddie og siger "tag det nu roligt, så hjælper jeg dig med campingvognen i morgen." Han råber noget grimt om (den 53-årige, red.). Og så ser jeg på Eddies øjne, de bliver store, og det er der, skuddene kommer, fortalte den 46-årige.

Smed lig på bålet

Han var ikke i tvivl om, at Eddie blev ramt af skuddene, men de var ikke dræbende på det tidspunkt. For Eddie og den 53-årige kom i slagsmål foran campingvognen, forklarede den 46-årige.

Han brød ikke ind i slagsmålet, men forlod stedet og gik mod gårdspladsen på den anden side af huset. Herfra så han i omtåget tilstand sin medtiltalte komme hen imod ham, inden han vendte om og gik tilbage til campingpladsen. Kort efter lød der et skud eller to mere.

- Så kommer han (den 53-årige, red.) tilbage og siger, at jeg skal følge med ham. Så det gør jeg. Som situationen er nu, gør man, som man bliver bedt om, forklarede den 46-årige.

På den anden side af huset er den nu livløse Eddie blevet slæbt hen til bålpladsen tæt ved. Sammen får de to mænd bugseret kroppen op på bålstedet. Den 46-årige forklarede, at han på det tidspunkt var overbevist om, at Eddie allerede var død, og at han forsøgte at lade være med at kigge på liget.

Anklager Kim Kristensen spurgte dog flere gange, hvordan han kunne vide, at Eddie var død, da han blev lagt på bålet.

- Han var død. Det er jeg helt sikker på. Han ligger helt stille - han er helt livløs. Jeg føler jo på ham, forklarede den 46-årige.

I løbet af den seks timer lange afhøring afslørede den 46-årige et væld af detaljer om mordaftenen og de efterfølgende dages oprydning. Blandt andet forklarede han, hvordan de to tiltalte havde skjult spor ved Eddies campingvogn ved at dække skudhuller til og fjerne affyrede kugler.

Han forklarede også, at han hjalp med at lægge resterne af Eddie i to tønder, som blev placeret i et mørkt rum i den 53-årige tiltaltes ejendom på havnen i Frederikshavn.

Men han insisterede hele vejen igennem på, at hver eneste beslutning og handling var på den 53-åriges initiativ, og at han selv bare fulgte ordrer, fordi han ikke turde andet.

- På det her tidspunkt var jeg meget samarbejdsvillig. Jeg havde set, hvad der skete med Eddie, og jeg var bange for, at det samme kunne ske med mig, siger den 46-årige.

Havde ikke noget alternativ

Den forklaring gav den 53-åriges forsvarer, Karina Skou, dog ikke meget for, da den 46-årige og hans familie heller ikke senere, efter den 53-årige var taget til Sverige for at arbejde, forlod området, men derimod var blevet i området og senere blev anholdt på havnen i Frederikshavn.

- Hvorfor hjælper du i stedet for at forlade stedet, spurgte Karina Skou.

- Jeg havde ikke noget alternativ, svarede den 46-årige.

- Hvorfor går du ikke til politiet eller tager et andet sted hen, spurgte forsvarsadvokaten.

- Det var også noget, jeg gik og tænkte på, lød svaret.

Ifølge hans forklaring sagde han ikke på noget tidspunkt i løbet af de døgn noget til sin kone, som også var på ejendommen, om, hvad der var sket om aftenen den 9. maj - derfor undrede forsvarsadvokat Karina Skou sig også over, hvordan han så kunne forklare, at den 53-årige kunne forklare både ham og hans kone, hvad de skulle sige om aftenen, hvis politiet skulle komme.

Næste skridt i sagen er at afhøre den 46-årige tiltaltes hustru, som også var sigtet i sagen indtil september sidste år, hvor sigtelsen mod hende blev droppet på grund af manglende beviser.

