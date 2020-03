Grænserne lukker: Sådan rammes færgetrafikken til Norge og Sverige

FREDERIKSHAVN/HIRTSHALS:Stena Line lukker midlertidigt for al passagertrafik på ruterne og fra Norge og Sverige, og Fjordline indstiller også alle sejladser til og fra Norge.

Det sker efter regeringen fredag meddelte, at Danmarks grænser bliver lukket fra lørdag kl. 12 for at bremse coronasmitten.

Det oplyser færgeselskaber på deres hjemmesider.

Stena Line lukker allerede ned for passagerer lørdag, men danskere i både Norge og Sverige har derfor 72 timer til at rejse hjem via de svenske ruter (Göteborg-Frederikshavn + Halmstad-Grenaa) - altså frem til tirsdag kl. 12.

Fjordline først lukker helt ned for sejladserne mandag morgen.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal hjem fra enten Norge eller Sverige - eller hvis du har booket en billet, der skal ændres eller afbestilles på færgeselskabernes hjemmesider:

Læs mere hos Stena Line her - og hos Fjordline her

Sådan gør Stena Line:

Frederikshavn-Göteborg: Fra lørdag den 14. marts kl. 12 vil Stena Line lukke ned for passagertrafikken mellem Frederikshavn og Göteborg. Ruten vil indtil videre fortsat være i drift efter plan med færgerne Stena Danica og Stena Jutlandica, men vil kun transportere fragt ombord.

Grenaa-Halmstad: Fra lørdag den 14. marts kl. 12 lukker Stena Line ned for passagertrafikken mellem Grenaa og Halmstad. Ruten vil fortsat være i drift efter planen med Stena Nautica-færgen, men vil kun transportere gods ombord.

Frederikshavn-Oslo: Fra lørdag den 14. marts lukker Stena Line ruten Frederikshavn-Oslo midlertidigt. Stena Saga, der besejler ruten, vil blive i Oslo indtil videre.

Stena Line oplyser, at godstrafikken fortsætter indtil videre.

Sådan gør Fjordline:

Bergen- Hirtshals: Sidste afgang søndag d. 15. marts kl. 13.30.

Stavanger-Hirtshals: Sidste afgang mandag d. 16. marts kl. 08.30.

Langesund-Hirtshals: Sidste afgang søndag d. 15. marts kl. 14.30.

Ekstraordinær linje:

Som en ekstraordinær trafikforbindelse etablerer Fjord Line i stedet to daglige afgange i hver retning mellem Hirtshals og Kristiansand. Alle passagerer, som er booket ind på en af de linjer, hvor sejladsen nu indstilles, vil få tilbuddet om at rejse på den nye midlertidige linje i stedet.

Sådan gør Color Line:

Der vil fortsat være en aktiv færgeforbindelse fra Hirtshals til Norge.

Det er af hensyn til godstransporten og de personer, der har brug for at pendle mellem de to lande.