Gratis morgenkaffe på Grenen søndag morgen

SKAGEN: Kom på Grenen P-plads i Skagen søndag formiddag og vær med til at hylde og modtage de mange cykelryttere, der har kørt fra København til Skagen.

Man forventer de første ryttere kommer i mål på p-pladsen ved 9-tiden søndag formiddag.

- Den lokale Scleroseafdeling vil være til stede søndag formiddag, udtaler Børge Bondeven, Frederikshavn, fra scleroseforeningen.

Der serveres gratis kaffe og rundstykker/kage til alle, der møder frem, og alt er sponseret af SuperBrugsen i Skagen.

Scleroseforenigen etablerer en stand på Grenen’s p-plads hvor alle er velkomne, og hvor man kan få mere info om den lokale scleroseforenings arbejde.

- Der er også noget for børnene, og der er konkurrencer med gevinster til alle børn - udtaler formand Lenette Hein.

- Vejrudsigten for weekenden er jo helt fantastisk - så vi håber på mange tar turen til Skagen søndag formiddag - for at være med til at modtage rytterne og støtte op omkring løbet og Scleroseforeningen’s arbejde udtaler Lenette Hein.

Største fundraising-cykelløb

Der er stor interesse om cykelløbet, som faktisk er danmarks største fundraising-cykelløb. Der er over 25 tilmeldte hold og ca. 150 personer i alt.

De fleste hold vælger at køre som “stafet" - men enkelte kører faktisk hele vejen til København til Skagen.

Den sidste “stafet-rute" er fra Hulsig til Skagen.

My Bike Shop er med

My Bike Shop i Frederikshavn stiller med et 4-mands hold bestående af Rasmus Vestergaard Pedersen, Michael Hou, John Bak og Thomas Kruse. Endvidere har My Bike Shop 2 hjælpere og service/følgevogn med. Holdet kører HELE vejen fra København til Skagen - en helt fantastisk præstation.

Løbet starter lørdag den 6. maj kl. 8.00 i København.

Ruten er 722 km fordelt på 15 etaper.

Deltagerne har selv bestemt størrelse og sammensætning af deres hold. Der køres mellem 16 km, og 722 km, med en tidsgrænse på 30 timer.

MS Bike Challenge er et cykelløb med plads til alle. Der er fokus på oplevelsen, fællesskabet og den personlige udfordring.

Den alt afgørende livsnerve for MS bike Challenge er fundraisingen.

Deltagelsen gratis, så deltagerne kan fokusere på at samle ind til fordel for en verden uden sclerose. Der er meget forskellige beløb hvert hold har samlet ind via sponsorer, men i snit har hver enkelt rytter samlet ca. 3000 kr. ind.

Hvorfor til Sclerose?

MS Challenge er et fundraisingløb, hvor formålet er at skabe en sportslig udfordring og en fantastisk oplevelse for deltagerne, samtidig med at der indsamles penge til forskning og fokus på at forbedre forholdene for scleroseramte og deres pårørende.

Sclerose er en sygdom, som rammer tilfældigt i befolkningen, og som kan vende op og ned på livet for sygdomsramte og deres pårørende.

Vi ved i dag en masse om sygdommen og hvordan man kan hjælpe og støtte sygdomsramte medicinsk, men årsagen til sclerose er endnu ukendt. Derfor finansiere Scleroseforeningen en stor del af dansk forskning og indgår også i internationalt samarbejde så som MS ALLIENCE.