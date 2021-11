Grøn strøm til 3000 husstande: Solcelleanlæg snart klar til at tænde kontakten

ÅLBÆK:Ved Ålbæk er Danmarks nordligste solcellepark næsten klar til at tænde kontakten til elnettet.

Tilslutningen sker omkring årsskiftet. Det er senere end forventet og skyldes forsinket levering af solpanelerne, oplyser European Energy, som står for etableringen.

Det er den samme virksomhed, der vil opføre de stærkt omdiskuterede forsøgsmøller i havet ud for Frederikshavn.

Solcelleparken nord for Ålbæk ligger på et areal, der har været anvendt til dyrkning af energipil.

Det ejes af Frederikshavn Forsyning, som har lejet det ud til European Energy.

European Energy etablerer og ejer energianlæg i Danmark og flere steder i udlandet. I nogle tilfælde videresælges anlæggene kort efter, de er sat i drift.

European Energy oplyser, at der ikke er taget stilling til, om solcelleparken i Aalbæk skal sættes på salgslisten.

Passagerer på Skagensbanen kører tæt forbi solcelleparken. I løbet af nogle få år bliver den dog skjult af egnstypiske planter som gråpil, tjørn, havtorn, hyld og hunderose suppleret med større løvtræer.

Tanken er, at buske og træer, ud over at skjule anlægget, skal give føde til fugle og vildt.

Får mellem solpaneler

Det er meningen, at bevoksningen mellem solpanelerne skal afgræsses af får.

I forbindelse med anlæg af solcelleparken er der lavet en ny sti, så cyklende og gående fra det bagvedliggende sommerhusområde, Lodskovvad, kan undgå at komme ud på Hirtshalsvej, der er tæt trafikeret om sommeren.

I øverste venstre hjørne kan man se Hvide Klits golfbaner. Foto Lars Pauli

Solcelleparken dækker 21,5 hektar og vil kunne producere 17.000 MWh svarende til 3000 husstandes årlige elforbrug.

Nyt anlæg ved Dybvad

European Energy planlægger også en endnu større solcellepark i den sydlige del af Frederikshavn Kommune - ved Havensvej mellem Hørby og Dybvad.

Kommunens plan- og miljøudvalg har netop godkendt, at et forslag til lokalplan for en 67 hektar stor solcellepark ved Havensvej sendes i offentlig høring.

Området blev tidligere i år udlagt til solcelleanlæg i et kommuneplantillæg, og lokalplanen ventes ikke at støde på større modstand. I kommuneplantillægget indgår nemlig en bestemmelse om, at der skal indgås aftaler med ejere af beboelser med en afstand på mindre end 200 meter til solpanelerne. Disse aftaler er forhandlet på plads.