Grov vold mod samlever: Slog kvinde med lægtehammer og nikkede skaller

FREDERIKSHAVN:En 51-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet, sigtet for at have udsat sin 58-årige kvindelige samlever for grov vold i flere timer natten til søndag.

Ifølge sigtelsen mod manden gennemlevede kvinden et mareridt i løbet af natten på deres fælles adresse i Frederikshavn.

Kvinden skulle være blevet slået med en lægtehammer og være blevet tildelt flere knytnæveslag, ligesom hun er blevet nikket skaller, fået taget kvælertag og trukket rundt i armene, oplyser anklager Malene Andersen.

Den 51-årige mand erkendte en del af sigtelserne mod ham. Under grundlovsforhøret i Retten i Hjørring kunne han nemlig erkende, at han havde slået kvinden et par gange med knytnæve. Resten nægtede han sig skyldig i, fortæller Malene Andersen.

Manden er tidligere straffet for vold - dog ikke mod samleveren.

Han blev varetægtsfængslet i fire uger.