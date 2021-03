Grus i maskinen: Frederikshavn går imod regionens plan om nyt, stort graveområde

LYNGSÅ:Region Nordjylland foreslår et område på 106 hektar lidt vest for Østkystvejen mellem Lyngså og Voerså udlagt til udvinding af sand og grus. Forslaget indgår i en supplerende høring om regionens forsinkede oplæg til Råstofplan 2020.

Men Frederikshavn Kommune gør indsigelse mod grusgravning på stedet og begrunder det i et kortfattet høringssvar med, at udvindingen vil komme til at foregå i et geologisk beskyttelsesområde.

I det oprindelige forslag til Råstofplan 2020 var der ingen udlæg af nye graveområder i Frederikshavn Kommune.

Derimod var et stærkt omstridt graveområde - Aasted-Gærum - taget helt ud af planen.

Regionens tilladelser til råstofudvinding ved Aasted har været under hård beskydning fra Frederikshavn Kommune og det kommunale forsyningsselskab, fordi gravearbejdet kommer tæt på offentlige vandboringer. Efter kommunens opfattelse indebærer det en risiko for forurening af boringerne.

Det er Tina Madsen, Sdr. Kirkevej 13, Lyngså, der har søgt om at få udlagt det nye graveområde, Lyngså Syd. Regionen ser området som en mulighed for at kompensere for stoppet for råstofudvinding ved Aasted-Gærum.

Regionen vurderer, at Lyngså Syd sammen et nyt udlæg i Hjørring Kommune ”vil kunne fungere som vigtige forsyningskilder til den fremtidige råstofforsyning i Vendsyssel, særllg i lyset af, at interesseområdet Aasted-Gærum ikke er medtaget i forslaget til Råstofplan 2020.”

En del området Lyngså Syd er i dag dyrket mark, noget er skov, men der er også beskyttet hede. Regionen forudsætter, at de miljømæssige konsekvenser af grusgravning belyses, før området evt. udlægges til grusgravning.

Regionen foreslår også en udvidelse af et andet graveområde ved en eksisterende grusgrav nord for Lyngså. Det sidste gør kommunen ikke indsigelse imod. Men formand for plan- og miljøudvalget, Peter Sørensen (V) undrer sig over, at der er behov for en udvidelse, eftersom det nuværende graveområde langt fra er udnyttet.