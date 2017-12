Guld-Harald får sin egen fodbold-cup

FREDERIKSHAVN: Guld-Harald har fået sin egen plads i Frederikshavn, Harald Nielsens Plads nr. 9, foran Arena Nord, og nu får Frederikshavns legendariske fodboldspiller også sin egen fodboldturnering, Harald Nielsen Cup.

Det er Søren Brogaard og Henrik Buchholtz fra friskop.dk, der sammen med Per Malmberg og Christian Winther Borup fra Arena Nord inviterer til en stor indendørs fodbold-event i Arena Nord lørdag den 17. februar 2018.

Tanken er, at Harald Nielsen Cup skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, og Søren Brogaard og Henrik Buchholtz har sendt invitationer ud til over 400 fodboldklubber fra Skagen til Århus.

I 2014 udfordrede Henrik Buchholtz verdensrekorden i pudekamp i Arena Nord. Nu har han og Søren Brogaard fra friskopevent.dk taget initiativet til Harald Nielsen Cup 2018. Arkivfoto: Peter Broen

Seks baner under ét tag

- Desuden sætter vi plakater op og sender invitationer ud på skolerne, og så må vi se, hvor mange vi kan samle her det første år. Vi er lidt sent ude, men i 2019 har vi planer om også at invitere fodboldklubber fra Gøteborg til at deltage, og på sigt kan vi forhåbentlig lave et to-dages stævne, siger Henrik Buchholtz.

I Arena Nord er der plads til at spille på seks fodboldbaner under ét tag, og idéen har de to friskop-indehavere hentet i "Star Six", en indendørs fodboldevent for tidligere fodboldstjerner, som afvikles i London og som er blevet et publikumshit.

Harald Nielsens Cup er for piger og drenge fra U11 til U16, og under stævnet bliver der forskellig underholdning i forhallen, blandt andet FIFA18.

Der spilles med fem spillere fra hvert hold på banen og hvert hold består af otte spillere plus en træner, og reglerne er de samme som i Futsal. Deltagergebyret er 400 kr. pr. hold samt 150 kr. pr. deltager.

Harald Nielsens Plads blev indviet 26. oktober 2016, på Guld-Haralds 75-års dag. Her er det datteren Heidi og sønnen Henrik, der løfter sløret for glasmontren med nogle af minderne fra Haralds eventyrlige karriere. Arkivfoto: Bente Poder

Guld-Harald

Harald Nielsen, der lægger navn til turneringen, er suverænt Frederikshavns største fodbold-ikon.

Han var med til at spille FfI op i 1. division i 1959. Efter OL i Rom i 1960, hvor Guld-Harald sikrede Danmark en OL-sølvmedalje, blev Harald solgt til italienske Bologna.

I 2010 blev Harald optaget i fodboldens Hall of Fame.

Harald Nielsen døde 11. august 2015 73 år gammel.