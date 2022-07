Guldbryllup: Det sitrer af trofast kærlighed ved skawboernes fejring af festival nr. 50

SKAGEN: Det er som at være til en familiefest. Et guldbryllup, hvor mange af os er blevet grå i toppen. Rundt omkring er der pyntet med noder i guld. Festivalen skal fejre sig selv og dens trofaste publikum i med og modgang.

Torsdag aften var der fuldt hus i Skagen Kultur- og Fritidscenter, hvor der var Skawboaften anledning af jubilæet. Foto: Martin Damgård

Hvor forventningen sitrer i salen. Vi har glædet os til at være sammen. Ses igen og synge med hinanden. Gensynsglæden er der overalt i et helt fyldt Skagen Kultur- og Fritidscenter denne lune sommeraften, hvor vi mødes for at fejre kærligheden til en by og dens festival. Hvor vi lytter til hyldesten af de mennesker, som har betydet noget for Skagen og festivalen, hvor vi bliver rørt over, at dem på scenen bliver bevæget.

50 år og lige lidt til. Så længe har Skagen haft en festival. Den startede i 1971 og på grund af aflysninger de sidste to år blev 2022 året, hvor man kunne markere og fejre festival nr. 50.

Formand for Skagen Festival Lis Jensen sendte en stor tak til de over 600 frivillige for at bakke op, så Skagen Festival kunne åbne for 50.gang. Foto: Martin Damgård

Det havde festivalens bestyrelse skulle markeres med en skawboaften, og anslaget til denne aften i kærlighedens tegn gav sangskriveren Allan Taylor, da i sin velkomsttale fortalte, at han havde friet til sin kone i en lys sommeraften for 25 år siden, og netop i år havde han på samme sted i klitterne friet til hende igen, og hun svarede ja endnu en gang.

Godt at se dig

Allan Taylor er også ophavsmand til festivalens mest berømte sang og slogan "It´s good to see you" og den blev selvfølgelig aftenens første fællessang.

Sangskriveren Allan Taylor holdt talen til guldbrudeparret, d.v.s. Skagen Festival nr. 50. Festivalen statede i 1971 og kunne i 2021 fejre 50 års jubilæum. men blev som bekendt aflyst på grund af pandemien. Foto: Martin Damgård

Det er en aften med rigtig mange fine minder. Musikerne er tydeligvis stolte og glade for at være med. Som nu Mads Toghøj, der får hele salen til at gynge med på fra "Halifax til Skagen". En sang, som Mads Toghøjs morfar Fisker Thomas havde så stor succes med.

Aftenens musikalske menu til guldbryllupfesten er sat sammen af pianisten Knud-Erik Thrane, der er opvokset i Skagen, og som har været med til alle festivaler siden 1973.

Han har et kæmpe netværk i Nordjylland og har også et øje på festivalens "børnebørn". Derfor har han inviteret sangerinden Stine Flyvholm med. Hun har aldrig tidligere spillet i denne hal, hvis man lige ser bort fra, da hun som barn i Skagen spillede violin med sin musiklærer.

En rørt Drachmannpige

Knud-Erik Thrane kender naturligvis også fra sine yngre dage i byen Drachmann-pigerne Marianne Mortensen og Mette Sønderholm.

Drachmannpigerne Marianne Mortensen og Mette Sønderholm akkompagneret af Jan Michael. Foto: Martin Damgård

- Det er virkelig meget rørende at stå her igen. Se alle jer, siger Marianne Mortensen og slår hånden ud mod salen, så vi ikke er i tvivl om, at der er mange, hun genkender. Selvom der er gået en del år siden sidst.

I 1980 indspillede og udgav Marianne Mortensen og Mette Sønderholm LP’en ”Sommerdrømme” med sange skrevet af Holger Drachmann. De to har adskillige gange optrådt på Skagen Visefestival, men også flere somre ved fyldte Drachmannaftner i Drachmanns hus. Skønsangen fylder hallen her 42 år senere, og der er ingen, der kan være i tvivl om, at skawboerne er stolte over deres musikalske historie, som naturligvis også omfavner Holger Drachmann.

Man kunne nævne så mange andre musikalske Skagen-minder fra denne skawboaften. Der var mange at tage af. Byens kendte kor Klitkoret, som dannede en smuk baggrund for mange af kunstnerne i forgrunden. De forskellige musikere, der spillede med hos hinanden, som de jo har tradition for at gøre på Skagen Festival.

Høwisingerknaben fik lov at starte den stemningsfulde musikalske aften ned ad memory lane. Foto: Martin Damgård

For eksempel Jan Michael hos Høwisingerknaben, der som navnet siger kommer fra Høwen bedre kendt som Gl. Skagen. De har også guldbryllup. I 2022 er 50 år siden Sømærket åbnede med Høwisingerknaben”.

Så med fra himmelen

Og sådan kunne vi blive ved med at fortælle om denne historiske skawboaften. Der er så mange gode stunder og mennesker, som har tilknytning til Skagens musikliv. Dem der er her endnu, og dem, der så med fra et sted i himmelen, hvor englene synger.