Gymnasium sender klasse hjem: Elev smittet med coronavirus

FREDERIKSHAVN:Fredag er en klasse på Frederikshavn Gymnasium sendt hjem, fordi en elev er blevet smittet med coronavirus.

Eleven havde meldt sig syg i går, og havde i den anledning fået foretaget en coronatest, der altså viste sig positiv. Det oplyste eleven til skolen fredag.

Der er tale om en 1.g-klasse, hvor alle 25 elever altså nu er sendt hjem.

Et større beredskab er nu sat i gang, fortæller gymnasiets rektor, Thomas Svane, til NORDJYSKE.

- Vi har sendt klassen hjem, og vi er i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Nu skal vi ringe rundt til elevernes forældre for at give dem vejledning og besvare mulige spørgsmål, fortæller Thomas Svane.

Thomas Svane oplyser endvidere, at klassen nu modtager virtuel undervisning, indtil alle eleverne kan påvise negative coronatests.