Håndbold i lange baner - og nu igen med mange deltagere

FREDERIKSHAVN:Der bliver gået til den i hallerne i Frederikshavn, hvor omkring 5000 unge håndboldspillere og deres ledere i øjeblikket deltager i den traditionsrige Rødspætte Cup.

- Sidste år kunne vi stadig mærke eftervirkningerne af coronaepedemien - blandt andet fordi det fortsat fyldte en del i Tyskland, så der lå vi lavere end ved den sidste normale cup i 2019. Men nu er vi helt tilbage i toppen i forhold til antallet af deltagere, og har haft 50 hold på venteliste, som vi ikke har kunnet finde plads til, fortæller cuppens økonomiansvarlige Mads Buje.

Han har personligt snakket med en 6-10 tyske hold, der helt havde opgivet at tilmelde sig ventelisten, og selvom det er træls, er arrangørerne også glade for, at cuppen falder i så manges smag.

- Men det kan vi jo også se, for det er mange af de samme hold, der kommer igen år efter år, påpeger Mads Buje.

Strandby Ellings piger lagde alle kræfter i. Foto: Bente Poder

De mange deltagere, som fordeler sig på 329 hold - plus 38 lokale hold i den såkaldte Mini Rødspætte Cup, som blev afviklet torsdag - gør det dog også nemmere at planlægge cuppen.

- Når der er udsolgt i relativt god tid, skal vi ikke sidde og vente til sidste øjeblik for at kende deltagerantallet og vide hvor mange haller og skoler og så videre, vi skal have i brug. Men først og fremmest tager vi det selvfølgelig som et skulderklap til den måde, vi driver turneringen på. Og det er jo noget af det, der giver os lyst til at fortsætte, tilføjer Mads Buje.

Udover de mere almindelige håndboldkampe blev der lørdag også spillet landskampe mellem U12 og U14 hold fra Danmark, Sverige Norge, Tyskland og Finland.

HK72 Sande sejrede mod Askim IF. Foto: Bente Poder

Men i år er der som noget helt nyt også enkelte hold fra Slovakiet med i turneringen, hvor overskuddet går til ungdomsarbejdet i FFI Håndbold samt de mange andre klubber, der bidrager med vagter og frivillige.

Tilskuerne går også op i turneringen med liv og sjæl. Foto: Bente Poder

Første gang der blev holdt Rødspætte Cup i Frederikshavn var i 1976. Og har man lyst til at opleve stemningen dette år, kan det stadig nås, for mandag spilles der finalekampe.

- Indtil nu har der heldigvis ikke været nogen større uheld eller nogen form for ballade, så armene er godt på vej op. Men belært af erfaring tør jeg altså ikke tage dem helt op, før alt er vel overstået, siger Mads Buje.

Rødspætte Cup 2023